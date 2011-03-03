12 марта в Киеве состоится Олимпиада боевых искусств

Киев. 3 марта. УНИАН. 12 марта в Киеве состоится 2-ая Олимпиада боевых искусств.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Международного союза боевых искусств Геннадий ЧМИЛЕНКО.

Он рассказал, что на Олимпиаде будут представлены такие виды спорта, как боевое самбо, киокушин каратэ, комбат дзю-дзюцу, борьба Кураш, рукопашный бой, сумо, хортинг, кунгфу Саньда, тхеквондо. Кроме соревнований в этих дисциплинах в рамках Олимпиады состоится «вечер рекордов» с участием богатырей-стронгменов.

По информации Г.ЧМИЛЕНКО, в Олимпиаде примут участие спортсмены из около 35 стран мира. Организаторами соревнований выступили министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Национальный Олимпийский комитет Украины, Международный союз боевых искусств.

В соответствии с регламентом, 12 марта в 12:00 начнутся предварительные поединки, которые состоятся в спортивном комплексе Национального технического университета "КПИ". А в 19:00 начнется торжественное открытие, а также финальные, титульные поединки и выступление стронгменов. Это шоу состоится в выставочном комплексе "АККО Интернейшинл" по адресу: пр. Победы 40-б.

Генеральный спонсор Олимпиады, директор группы страховых компаний «Іллічівська» Юрий ГРИШАН на пресс-конференции отметил, что организация подобных спортивных мероприятий в Киеве началась в 2006 году, когда впервые в Украине прошел Чемпионат Европы по киокушин каратэ. По его словам, за эти годы организация таких соревнований существенно усовершенствовалась, а сами украинские спортсмены вышли на качественно новый уровень. Ю.ГРИШАН сказал, что в последние годы 5 украинцев стали чемпионами мира и еще 10 – призерами чемпионатов в разных боевых дисциплинах.