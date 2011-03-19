«ГАРМОНИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПАРЕ. 7 ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ.»

В программе семинара:

сформировать успешную (скорректировать существующую) стратегию отношений с противоположным полом, ориентированную на создание семьи;

понять и оценить заложенные родителями комплексы (как свои, так и партнера), освободиться от зависимости от родительских или социальных моделей;

применить действенные принципы создания гармоничных отношений;

оценить возможность использовать позитивный опыт известных исторических личностей;

избежать ошибок при моделировании семьи, в том числе, совершенных известными людьми;

сравнить женское и мужское восприятие пары, ответить на вопрос о понятии «идеальная пара»;

развить самодостаточность партнеров в паре как отображение самодостаточности личностей мужчины и женщины;

а также:

три сферы жизни пары (духовная, сексуальная, бытовая) и психологическая зрелость партнеров;

родительские модели и традиции. Можно ли освободиться от родительской модели?

единая этика интимных отношений. Современные раздражители против потребности любви;

энергетическая защита семейной ячейки;

пара как команда. Внутренние правила;

семь принципов построения семейной гармонии

Наступила эра духовности, требующая возвращения вековых устоев, традиций любви и гармонии. Сегодня, создавая пару, партнеры порой чаще всего не знают друг друга, поддаются мимолетной страсти, нерасшифрованным импульсам физической привлекательности. Результаты необдуманных действий очевидны: растущее число разводов, неспособность сформировать отношения с противоположным полом, вереница неудачных любовных историй и фобии брака.

Каковы принципы успешного моделирования отношений в паре третьего тысячелетия? Анализ семейных моделей около 200 известных исторических пар в преломлении современных методов синтеза позволяет говорить о ключевых принципах. В них учтен практический опыт различных семей. От пар-миссий, таких как Николай и Елена Рерих, Альберт Швейцер и Елена Бреслау, до приземленных пар, близких обывателю по форме построения отношений, как Карло Понти и Софи Лорен. Этот опыт говорит: семейное счастье возможно! Его необходимо строить, возводить, подобно крепкому дому, или крепости, или дворцу. Каждый получает ровно столько, сколько приложит сил!

Данные об авторе: Бадрак Валентин Владимирович

Окончил Рязанское воздушно-десантное училище, Киевский государственный лингвистический университет, специальный курс Школы управления им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета. Соучредитель и директор аналитического Центра исследований армии, конверсии и разоружения и консалтингового агентства Defense Express.

Опыт консультирования политиков, госчиновников, руководителей крупных бизнесовых структур, работающих на международном рынке. Опыт организации и проведения международных конференций, круглых столов, презентаций различных компаний, их руководителей и продукции.

Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности и безопасности. В течение последних двадцати лет занимается изучением особенностей мотивации в различных сферах человеческой деятельности.

Автор пятитомной серии книг «Стратегии гениев» («Стратегии гениальных мужчин» (2005), «Стратегии гениальных женщин» (2007), «Стратегии злых гениев» (2008), «Стратегии счастливых пар» (2009), «Стратегии выдающихся личностей (учебник для каждого)»(2011)).

В ходе работы над книгами выведена оригинальная концепция женской роли и самореализации женщины в третьем тысячелетии, разработаны принципы построения гармоничных отношений в парах. Создана универсальная матрица развития личности и достижения успеха (гений-терапия), разработанная с использованием стратегий более 400 выдающихся исторических личностей, которых принято считать гениями. 22 года в счастливом браке.

Продолжительность семинара: 3 часа ( русский язык)

Подробности о семинарах В.Бадрака и о концепции автора можно узнать на сайте http://www.badrak.kiev.ua/

(тел. для записи – 279-33-53; или по эл. почте vika@unian.net)