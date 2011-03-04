Табачные компании до сих пор пытаются препятствовать введению запрета на рекламу своей продукции - депутат Оробец

Киев. 4 марта. УНИАН. Народный депутат Украины Леся ОРОБЕЦ заявляет, что табачные компании до сих пор пытаются препятствовать введению на законодательном уровне запрета на рекламу своей продукции.

Об этом Л.ОРОБЕЦ сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Предложенный нами полный запрет рекламы табака принят в первом чтении. Сейчас этот законопроект готовится ко второму чтению, и количество поступивших поправок и их содержание свидетельствуют о том, что табачные компании не сдаются и пытаются всячески нивелировать те нормы, которые мы предложили", - сказала Л.ОРОБЕЦ.

Депутат сообщила, что 32 страны уже ввели запрет на рекламу табака и спонсирование табачными компаниями благотворительных мероприятий. "Я лично верю, что лучшим подарком для всей Украины и для женщины на 8 марта было бы принятие такого закона и таких шагов, которые направлены на то, чтобы украинская нация становилась бы более здоровой, жили бы мы дольше", - сказала она.

В свою очередь, директор Института демографии и социальных исследований им. М.Птухи НАН Украины Элла ЛИБАНОВА считает, что "принятие закона еще не гарантирует, что он будет выполняться".

"Меня очень беспокоит то, что среди женщин ускоренными темпами распространяется табакокурение и то, что со временем все раньше начинают приобщаться к курению. Наша задача заключается в том, чтобы не только принять закон, хотя это необходимое условие, но это недостаточное условие, чтобы осуществлять соответствующее влияние. Я бы пошла еще дальше и предлагала бы запретить не только прямую, но и непрямую рекламу. В современных западных фильмах не увидишь ни одного положительного героя с сигаретой. Это неслучайно - таким образом пытаются любыми средствами уберечь молодежь, подростков от того, чтобы они начали курить", - сказала Э.ЛИБАНОВА.

По ее мнению, также необходимо усиливать разъяснительную работу о вредном влиянии табака среди молодежи.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 30 ноября 2010 года приняла за основу проект Закона № 5164 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно запрета рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий).

Проектом закона, в частности, предлагается запретить любую рекламу табачных изделий, а также рекламу знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми эти изделия выпускаются.

Законопроект предлагает запретить рекламу табачных изделий в сети Интернет, а также проведение любых промоакций, бесплатной раздачи, в частности для маркетинговых исследований и дегустации, а также обмен табачных изделий на другие товары, работы и услуги.

Также должны исчезнуть все СМС-сообщения, электронные рассылки, почтовые письма, вкладки в пачки, которые часто использовались в рекламных и акционных целях производителями.

Кроме того, предусматривается запретить спонсорство телевизионных и радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, кроме рекламы в специализированных изданиях и на специализированных выставочных мероприятиях.

Штраф за нарушение перечисленных норм предусматривается в размере от 30 тыс. до 50 тыс. грн. за каждый факт рекламы на отдельном рекламном носителе или за каждое отдельное мероприятие с целью стимулирования продажи табачных изделий.

15 марта 2006 года Украина ратифицировала Рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, в соответствии с которой в течение 5 лет после вступления в силу Рамочной конвенции (то есть не позже 4 сентября 2011 года) должен быть введен полный запрет на рекламу, стимулирование продаж и спонсорство табачных изделий.