Лучший жилой комплекс Киева «Престиж Холл» введен в эксплуатацию!

2 марта 2011 года Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля в г. Киеве выдала жилому комплексу «Престиж Холл» сертификат соответствия первого пускового комплекса.

О чем это говорит? О том, что объект готов, о том, что уже имеется возможность оформлять право собственности на жильё, а также о том, что недвижимость обоснованно «отдаёт себя в хорошие руки» своим законным владельцам.

Недвижимость эта не простая - она в лучшем жилом комплексе «премиум класса» в Киеве. Именно в такой номинации проект получил награду в феврале этого года на третьем всеукраинском независимом конкурсе «Жилье-2010».

Самым дорогим продуктом, который всегда будет иметь высокую цену, является доверие. Рынок недвижимости – не исключение. Элитное жильё – это своего рода индикатор, демонстрирующий уровень доверия покупателей квартир к застройщикам на рынке недвижимости. Доверие потребителей, как правило, было и остаётся на стороне тех застройщиков, которые даже во время экономического спада в стране демонстрировали стабильную работу, обеспечивали надежное финансирование и строили свои объекты.

Индивидуальный проект, использование инновационных технологий, наличие всего необходимого инженерного оборудования, «несущего ответственность» за комфортное проживание, – все эти высокие требования, предъявляемые к жилью премиум-класса, воплощены в жилом комплексе «Престиж Холл». Две секции 17-ти и 20-ти этажей со 126 квартирами, 16 946 кв. м общей площади жилья – именно столько насчитывает первая очередь ЖК «Престиж Холл». Стабильная работа в непростых экономических и погодных условиях, напряженный график, требующий ответственного подхода, и самое главное сделано: все работы завершены вовремя, а первая очередь жилого комплекса введена в эксплуатацию!

Управляющая компания ООО «А.В.С.», а также остальные участники проекта поздравляют будущих жильцов с этим радостным и приятным событием!

…Поселиться в самом сердце Киева и одновременно – в тихом уголке, куда не долетают ритмы столицы и где «правит бал» атмосфера избранности, – гармонично объединить эти опции смогли только в ЖК «Престиж Холл».

Желаете отправиться в пешее путешествие таким древним и всегда таким молодым городом? Вас ждёт историческая часть города.

Серьёзные покупки или лёгкий шопинг – количество бутиков и салонов позволит справиться без хлопот и с тем, и с другим. Плюс магазины (в том числе и круглосуточные), аптеки, банки, кафе, и ресторан на территории самого комплекса.

Желаете оставить машину? Несколько минут – и вы у станции метро «Дворец Украина».

ЖК «Престиж Холл» обеспечит вашу безопасность круглосуточной охраной и видеонаблюдением, ваш комфорт – бытовой и развлекательной инфраструктурой, а эстетические запросы – красотой внутренней территории, изысканной отделкой холлов и прекрасными видами на центральную часть города.

Выбирая одну из 663 квартир в ЖК «Престиж Холл», вы получаете лучшее!

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