Продолжается конкурс для журналистов, посвященный Международному году лесов

Продолжается конкурс, посвященный Международному году лесов, для журналистов и внештатных авторов всех видов СМИ.

Общественная организация «Телекритика» и программа ENPI-FLEG* в Украине продолжают принимать работы на конкурс лучших журналистских материалов «Правоприменение и управление в лесном секторе Украины».

Гонорарный фонд конкурса увеличен!!!

За каждую отобранную на конкурс работу, которая ранее была опубликована (выходила в эфире), автор получает гонорар в размере 500 грн.

За каждую работу, специально созданную для Телекритики согласно темам конкурса, автор получает гонорар в размере 700 грн.

Жюри конкурса оценивает работы с 16 по 30 мая 2011 г. по шкале от 1 до 10. Победители (четыре лучших журналистских материала) определяются суммарным количеством выставленных баллов.

Четыре победителя получают по 3000 грн. в номинациях:

Лучшая социальная публицистика

Лучший репортаж

Лучший аналитический материал

Лучшее журналистское расследование

Объявление победителей и вручение призов будет приурочено ко Дню журналиста и Международному дню охраны окружающей природной среды.

На сегодняшний день к участию в конкурсе были отобраны и опубликованы на Телекритике следующие материалы:

1. Андрей Бейник, «Трудовая слава», 08-02-2011, «Добро пожаловать в Сахару?».

2. Максим Головань, «Крымская правда», 10-02-2011, «Не рубите, мужики, не рубите».

3. Светлана Балагула, ГО «Лесник», 10-02-2011, «Поминки по Чернечему лесу, или Почем фунт беды от Ольги Сагач?».

4. Тарас Грень, «Западный курьер», 10.02.2011р., «Спорное «зеленое золото». Стратегический леспромкомбинат».

5. Марьяна Вербовская, газета «Львовская почта», 22 февраля в 2011 г., «Табу на нелегальный лес».

6. Татьяна Маринова, газета «2000», 02-03-2011, «Двойной капкан для президента».

Авторы гарантированно получат по 500 грн. гонорара за каждую работу 6 июня, во время проведения финала.

Телекритика благодарна авторам за участие и приглашает всех желающих журналистов присоединиться к конкурсантам.

Работы принимаются до 15 мая 2011 года по электронному адресу zelin.tk@gmail.com

Критерии отбора материалов на конкурс:

работы должны быть опубликованы или выданы в эфир на протяжении 2010-2011 гг. или специально подготовленные для участия в конкурсе;

каждая отправленная на конкурс работа должна сопровождаться такой информацией: имя автора; координаты для связи; СМИ, в котором опубликован материал, и дата публикации (или указано, что работа создана специально для конкурса);

работы должны раскрывать актуальность и значимость одной из тем конкурса, быть аргументированными, характеризоваться глубиной раскрытие содержания и объективностью, а также профессионально этическим подходом. Приветствуется илюстрирование материалов конкретными примерами, цифрами, комментариями и тому подобное.

Темы материалов, предлагаемых на конкурс:

1. Ситуация в лесном секторе Украины с акцентом на уровень незаконной лесозаготовки и борьбы с ней, качеством управления лесным сектором и тому подобное, позиция программы ENPI-FLEG по этим вопросам и т. п.

2. Лесное и смежное законодательство Украины: качество и практика применения; коррупционные риски и как их избежать; позиция программы ENPI-FLEG по этим вопросам и тому подобное.

3. Сравнительный анализ украинского и европейского законодательства. Позиция программы ENPI-FLEG и тому подобное.

4. Лесная охрана в Украине. Государственная лесная охрана и лесоохранение других лесопользователей; практика работы лесоохранения. Пути развития лесной охраны в Украине. Позиция программы ENPI-FLEG и тому подобное.

5. Административная ответственность за лесонарушения: состояние законодательства, практика применения, предложения по улучшению, позиция программы ENPI-FLEG и тому подобное.

6. Долгосрочное временное пользование лесами как одна из актуальных проблем во взаимоотношениях лесопользователей и общества; законодательство и практика его выполнения; предложения по решению проблем; позиция программы ENPI-FLEG по этим вопросам и тому подобное.

7. Социологические исследования как инструмент оценки ситуации в лесном секторе Украины; позиция программы ENPI-FLEG по этим вопросам и тому подобное.

8. Права местного населения и малого бизнеса по доступу к лесным ресурсам; ситуация на местах с их соблюдением. Позиция программы ENPI-FLEG по этим вопросам и тому подобное.

9. Постоянное использование лесных ресурсов: подходы, методы, предложения. Природоохранная деятельность в лесных экосистемах (включая мероприятия сохранения уникальных лесов, лесной флоры и фауны, создания новых лесных природоохранных объектов).

10. Лесной сектор Украины в Международный год лесов. Взнос Программы ENPI-FLEG в улучшение ситуации в лесном секторе Украины. Другие аспекты правоприменения и управления в лесном секторе Украины (http://www.fleg.org.ua/).

Важно:

Представление материалов на конкурс также означает согласие автора на размещение этих материалов на сайте Программы ENPI-FLEG и использования этих материалов в работе Программы ENPI-FLEG.

* Региональная программа ENPI-FLEG - «Усовершенствование систем правоприменения и управления в лесном секторе стран восточного направления Европейской политики добрососедства и России» оказывает поддержку правительствам стран-участниц программы, гражданскому обществу и частному сектору в разработке рациональных и постоянных методов ведения лесного хозяйства, включая предотвращение незаконной деятельности в лесном секторе. Страны-участницы программы - Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Россия и Украина. Программа финансируется Европейским Союзом. Исполнители Программы: Всемирный банк, Международный союз охраны природы, Всемирный фонд дикой природы.

По всем вопросам просим обращаться

к куратору конкурса Юлии Зелинской

235-22-55, 098-446-61-95

zelin.tk@gmail.com