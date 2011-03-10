В случае введения пошлин на нефтепродукты автомобилисты и автоперевозчики намерены начать массовые акции протеста

Киев. 10 марта. УНИАН. Украинские автомобилисты, пассажирские и грузовые автоперевозчики намерены начать массовые акции протеста в случае, если будут введены пошлины на нефтепродукты.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности Александр ДАНИЛЮК.

По его словам, автомобилисты и автоперевозчики обратились с открытым письмом к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, в котором требуют не допустить введения пошлин на импорт нефтепродуктов.

«Мы глубоко удивлены и раздражены тем фактом, что вы еще не отклонили инициативу министра энергетики и угольной промышленности Юрия БОЙКО относительно введения пошлин на импорт нефтепродуктов в Украину. Сегодня введение такой пошлины выгодно только технологически отсталым отечественным НПЗ, которые стремятся таким образом повысить цены на собственную продукцию, не выдерживающую конкуренции с импортным топливом из-за своего низкого качества», – отмечено в письме.

Авторы обращения убеждены, что «этот необоснованный и вполне лоббистский проект не принесет никакого позитива экономике и бюджету Украины. Подобный шаг лишь спровоцирует резкий скачок цен на топливо, стоимость которого для конечного потребителя может достигнуть 15 грн. за литр».

В свою очередь, как отметил председатель Профсоюза таксистов Украины Василий ПОПИК, введение пошлин на нефтепродукты не только негативно отразится на кармане каждого гражданина Украины, но и в целом парализует экономику, поскольку стоимость нефтепродуктов напрямую влияет на ценообразование практически всех товаров и услуг.

Как добавил А.ДАНИЛЮК, автомобилисты и автоперевозчики требуют от премьер-министра немедленно и публично отмежеваться от инициативы министра энергетики и угольной промышленности относительно введения пошлин на импорт топлива и заблокировать принятие такого решения.

Обращение к премьер-министру поддержали Профсоюз таксистов Украины, Ассоциация грузоперевозчиков Киева, Клуб внедорожных приключений Off-road Adventure Club и ряд других профсоюзов автоперевозчиков и автоклубов Украины.

Кроме того, автомобилисты начали общественную инициативу «Автофронт», на сайте которой каждый, кто не согласен с такими намерениями правительства, может поставить свою подпись под открытым письмом к Н.АЗАРОВУ. На момент написания новости на сайте «Автофронт» было более 1200 подписей под обращением к премьер-министру.

Как сообщал УНИАН, в конце января этого года Украина начала специальное расследование относительно импорта в страну отдельных видов нефтепродуктов вне зависимости от страны происхождения. Министерство энергетики и угольной промышленности поддерживает введение пошлин независимо от страны происхождения на бензины – 130 евро за тонну, на дизтопливо – 80 евро за тонну.

Украинские НПЗ неоднократно заявляли, что получают нефть для переработки по мировым ценам, в то время как страны Таможенного союза, в частности Беларусь, работают на более дешевом сырье и формируют значительную долю импорта нефтепродуктов в Украине. Украинские НПЗ считают, что пошлины позволят увеличить переработку нефтяного сырья и провести модернизацию производств.

В свою очередь, импортеры нефтепродуктов объясняют рост цен подорожанием нефти в мире и повышением акцизов, которое было инициировано правительством и поддержано Верховной Радой. По их мнению, введение пошлин приведет к дальнейшему росту цены на качественные нефтепродукты, так как их предложение со стороны отечественных НПЗ отсутствует, что повлечет за собой общее подорожание топлива в стране. Импортеры считают, что правительство фактически перекладывает расходы на модернизацию НПЗ с их владельцев на потребителей.

Свою обеспокоенность возможным введением пошлин в совместном письме премьер-министру Украины изложили посольства Литвы, Румынии и Польши.