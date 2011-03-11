В Украине на законодательном уровне не решен вопрос общего йодирования соли - представитель ЮНИСЕФ

Киев. 11 марта. УНИАН. Украина является одной из нескольких стран мира, где на законодательном уровне не решен вопрос общего йодирования соли. Об этом сказала на пресс-конференции в УНИАН председатель представительства детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Юкие МОКУО.

Она отметила, что недостаточность йода в организме влияет на интеллект. По ее словам, широкое использование в Украине йодированной соли может изменить ситуацию в государстве и “перевернуть ее с головы на ноги”.

Ю.МОКУО отметила, что недавно было проведено исследование относительно йодирования соли в Центральной и Восточной Европе, а также в странах бывшего СССР. По ее словам, согласно результатам исследования, “Украина ежегодно теряет 43 миллиона долларов, что связано с потерей интеллектуального потенциала страны”. При этом отметила, что йододефицит является главной причиной формирования умственной отсталости.

Ю.МОКУО отметила, что проблема йододефицита в Украине была остро поднята во время Международного форума по оптимальному потреблению йода, прошедшего на прошлой неделе в Белграде (Сербия).

Начальник отдела первичной медико-санитарной помощи и семейной медицины Министерства здравоохранения Зоя КРУШИНСКАЯ сообщила, что подготовлен проект Концепции программы профилактики йододефицитных заболеваний, а также три законопроекта по этой проблематике. Она отметила, что также подготовлен при участии ЮНИСЕФ проект указа Президента Украины о профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода в организме человека.

З.КРУШИНСКАЯ отметила, что по результатам Белградского форума подготовлены письма-обращения к Президенту Украины, в Верховную Раду Украины и Кабинет министров Украины. По ее словам, предлагается принять документы, которые будут акцентированы на профилактике заболеваний. При этом представитель Минздрава подчеркнула необходимость проведения широкой информационной кампании относительно необходимости потребления йодированной соли. По ее словам, это может быть сделано через комиксы, где будут объясняться последствия дефицита йода в организме, в первую очередь детей.

З.КРУШИНСКА также сказала, что раньше считалось, что лучшим средством для предотвращения йододефицитных заболеваний являются биологические добавки или лекарственные препараты. По ее словам, научные исследования показали, что они “не являются основой для массовой профилактики йодозаболеваний”. Она добавила, что ею только является йодированная соль.

Советник народного депутата Украины Ирины ГОРИНОЙ Михаил СОКОЛОВ отметил, что в парламенте Украины уже имеется опыт трех предыдущих попыток принятия законопроектов, связанных с этой проблемой. По его словам, они не были приняты из-за пересечения интересов разных групп, а также из-за того, что не было найдено законодательного баланса относительно обеспечения прав потребителей на выбор товаров. Он выразил надежду, что в ближайшее время парламент возвращения к решению этих вопросов.

Маркетинг директор торговой сети “Сельпо” Дмитрий ЦЫГАНКОВ отметил, что они решили принять участие в информационной кампании по поводу предотвращения болезней, связанных с йододефицитом и с помощью своих каналов коммуникации распространять эту информацию среди людей, а также “выпустить под собственными торговыми марками йодированную соль.