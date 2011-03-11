Киев. 11 марта. УНИАН. Крым в этом году рассчитывает привлечь более 6 млн. туристов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН депутат Верховного Совета АРК, председатель постоянной комиссии ВС АРК по санаторно-курортному комплексу и туризму Рустам ТЕМИРГАЛИЕВ.

«У нас есть все основания говорить о том, что сезон 2011 года будет более успешным, чем сезон 2010 года, и туристов поедет больше. Мы рассчитываем в этом году превысить количество 6 миллионов. В прошлом году 5 млн. 718 тысяч туристов посетило автономию», – сказал он.

По словам Р.ТЕМИРГАЛИЕВА, рассчитывать на это позволяют результаты новогодних праздников, в течение которых количество туристов в Крым выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Кроме того, по его мнению, на рост турпотока повлияет неблагоприятная ситуация в некоторых туристических странах Ближнего Востока.

Как отметил Р.ТЕМИРГАЛИЕВ, украинские курорты на этот сезон улучшили свои условия и подготовили инфраструктуру.

В свою очередь, первый заместитель председателя Верховного Совета АР Крым Константин БАХАРЕВ отметил, что крымские власти по-прежнему работают над увеличением туристического сезона в Крыму, для чего ведется работа по расширению лечебной базы курортов. По его словам, санаториям и курортам, готовым работать в низкий сезон, планируется предлагать значительные налоговые преференции, освобождать от ряда платежей.