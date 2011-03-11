Власти Крыма инициировали продление программы поиска и обезвреживания химического оружия в Черном море

Киев. 11 марта. УНИАН. Крымские власти инициировали продление до 2014 года государственной программы поиска и обезвреживания остатков химического оружия, затопленных во время войн в морской экономической зоне, внутренних водах Украины, действие которой завершилось в 2010 году.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады АР Крым Константин БАХАРЕВ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«По программе было утилизировано 117 объектов, и это не весь объем работ. Понимая это, крымские власти обратились в МЧС с просьбой продлить программу», - сказал он.

По словам К.БАХАРЕВА, программа, которая действовала с 1996 года, была профинансирована в размере около 27 млн. грн., то есть на 55%. Таким образом, программу предлагается продлить, дофинансировав на недостающую сумму или болеше, при необходимости.

«Министерство чрезвычайных ситуаций, являющееся госзаказчиком программы, нашу инициативу поддержало», - сообщил он.

Таким образом, подготовлен соответствующий проект решения Кабинета министров о продлении сроков программы.

Как отметил К.БАХАРЕВ, к утилизации химического оружия планируется также привлечь другие страны, в частности, Россию, Румынию, Болгарию.

«Это - наследие Первой и Второй мировых войн, оно рассредоточено по всему Черному морю, не только в территориальных водах Украины», - сказал он.

При этом К.БАХАРЕВ подчеркнул, что Украина является единственной страной, которая систематически, планово уничтожает токсические отходы в своих территориальных водах. «Все остальные страны делают это лишь эпизодически, время от времени и при необходимости», - сказал он.