ИСПАНСКОЕ КИНО ПРИЕХАЛО В КИЕВ
Инвестиционно-финансовая группа «ТАС», Посольство Испании в Украине и компания «Артхаус Трафик»:
Вчера в кинотеатре «Киев» стартовал ежегодный кинофестиваль «Линия испанского кино». Проект, организованный совместно с инвестиционно-финансовой группой «ТАС» впервые состоялся зимой 2004 года, сегодня «Линия испанского кино» пройдет уже седьмой раз. Начиная с четверга зрители увидят подборку из пяти лучших и разножанровых фильмов Испании.
Открыл фестиваль фильм «Я тоже». Картина, была отмечена на кинофестивалях в Сан-Себастьяне, Роттердаме, «Санденс», лауреат премии «Гойя». В главных ролях в фильме снялись «альмадоваровская» актриса Лола Дуэньяс и Пабло Пинеда. На открытии, перед премьерой фильма, посол Испании Хосе Родригес Мояно сказал, что «Я тоже» - очень трогательный фильм, важный для Испании и для Украины.
Кроме картины «Я тоже», в программе фестиваля будут представлены:
- триллер «Печальная баллада для трубы» от одного из самых нон-конформистских режиссеров современности Алекса де ла Иглесиа;
- комедия «Толстяки», от создателя бестселлера «ТемноСинийПочтиЧерный» Дэниэла Санчеза Аревало; - эротическая драма «Этюды втроем» Сальвадора Гарсия Руиза.
В качестве подарка зрителям, в рамках фестиваля мы представляем единственный допремьерный показ фильма «Бьютифул» Алехандро Гонсалеса Иньяритту. Главную роль в фильме исполнил Хавьер Бардем. Сеанс состоится 5 марта в 19:00.
С 25 февраля розыгрыши билетов на фанпейдже open.ua - http://www.facebook.com/open.ua?ref=ts
Фестиваль Линия испанского кино организован компанией Артхаус Трафик при поддержке инвестиционно-финансовой группы ТАС и Посольства Испании.
Партнеры фестиваля: Международные Авиалинии Украины, компания «РЕНО Украина», МАКСИ ТВ, gorod.bigmir.net
Информационные партнеры фестиваля: телеканал «MTV», журнал «ТОП10», сайт Корреспондент.net, Просто Радио, журнал «Эксперт Украина», портал kino.open.ua, top10.ua, ivona.bigmir.net
Саша Ковалева
пресс-атташе | Артхаус Трафик
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