ИСПАНСКОЕ КИНО ПРИЕХАЛО В КИЕВ

Инвестиционно-финансовая группа «ТАС», Посольство Испании в Украине и компания «Артхаус Трафик»:

Вчера в кинотеатре «Киев» стартовал ежегодный кинофестиваль «Линия испанского кино». Проект, организованный совместно с инвестиционно-финансовой группой «ТАС» впервые состоялся зимой 2004 года, сегодня «Линия испанского кино» пройдет уже седьмой раз. Начиная с четверга зрители увидят подборку из пяти лучших и разножанровых фильмов Испании.

Открыл фестиваль фильм «Я тоже». Картина, была отмечена на кинофестивалях в Сан-Себастьяне, Роттердаме, «Санденс», лауреат премии «Гойя». В главных ролях в фильме снялись «альмадоваровская» актриса Лола Дуэньяс и Пабло Пинеда. На открытии, перед премьерой фильма, посол Испании Хосе Родригес Мояно сказал, что «Я тоже» - очень трогательный фильм, важный для Испании и для Украины.

Кроме картины «Я тоже», в программе фестиваля будут представлены:

- триллер «Печальная баллада для трубы» от одного из самых нон-конформистских режиссеров современности Алекса де ла Иглесиа;

- комедия «Толстяки», от создателя бестселлера «ТемноСинийПочтиЧерный» Дэниэла Санчеза Аревало; - эротическая драма «Этюды втроем» Сальвадора Гарсия Руиза.

В качестве подарка зрителям, в рамках фестиваля мы представляем единственный допремьерный показ фильма «Бьютифул» Алехандро Гонсалеса Иньяритту. Главную роль в фильме исполнил Хавьер Бардем. Сеанс состоится 5 марта в 19:00.

С 25 февраля розыгрыши билетов на фанпейдже open.ua - http://www.facebook.com/open.ua?ref=ts

Фестиваль Линия испанского кино организован компанией Артхаус Трафик при поддержке инвестиционно-финансовой группы ТАС и Посольства Испании.

Партнеры фестиваля: Международные Авиалинии Украины, компания «РЕНО Украина», МАКСИ ТВ, gorod.bigmir.net

Информационные партнеры фестиваля: телеканал «MTV», журнал «ТОП10», сайт Корреспондент.net, Просто Радио, журнал «Эксперт Украина», портал kino.open.ua, top10.ua, ivona.bigmir.net

Саша Ковалева

пресс-атташе | Артхаус Трафик

+38 099 4 800 444

mailto:press@arthousetraffic.com

---------------------------------

"Артхаус Трафик"

Тел./факс: +38 (044) 503 78 60

04071 г.Киев, ул. Константиновская 19, оф. 27

www.arthousetraffic.com