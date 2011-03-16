Фонд “Возрождение” и власть Луцка будут финансировать социальные проекты общественных организаций города

Киев. 16 марта. УНИАН. Международный Фонд “Возрождение” и Исполнительный комитет Луцкого городского совета подписали Меморандум о сотрудничестве относительно поддержки проектов общественных организаций города по помощи социально уязвимым группам населения, преодолению безработицы и бедности, оздоровлению детей из малообеспеченных семей, развитию социального предпринимательства.

Меморандум исполнительный директор Международного Фонда “Возрождение” Евгений БЫСТРИЦКИЙ и городской председатель Луцка Николай РОМАНЮК подписали сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Е.БЫСТРИЦКИЙ напомнил, что Антикризисную гуманитарную программу фонд “Возрождение” реализует с 2009 года по инициативе основателя фонда Джорджа СОРОСА. “За это время мы помогли тем, кто испытывает наиболее острые потребности во время экономического кризиса, последствия которого ощущаются в Украине и до сих пор. За это время мы помогли наиболее незащищенным – детским садам, которые оказались под угрозой закрытия, школам, реализовали культурные проекты, помогли молодежным центрам труда”, - подчеркнул он.

По словам Е.БЫСТРИЦКОГО, фонд заключил локальные проекты с местными органами власти разных уровней в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Сумской областях. Он подчеркнул, что это локальные программы, но их реализация может быть примером того, как над решением социальных проблем должны совместно работать власть, бизнес, общественные организации.

В свою очередь, Н.РОМАНЮК поблагодарил фонд “Возрождение”, который будет помогать общественным организациям решать проблемы наиболее незащищенных жителей Луцка. «Сегодня все большую популярность приобретают нестандартные пути решения наболевших проблем, которых в украинских городах хватает вполне. Городской совет Луцка открыт к сотрудничеству с международными донорами и общественностью, создает благоприятные предпосылки для развития и поддержки общественных организаций, зарегистрированных в городе. А подписание сегодняшнего Меморандума – это залог того, что социальные проблемы в нашем городе не законсервируются”, - отметил городской председатель Луцка.

По словам директора проектов Антикризисной гуманитарной программы фонда “Возрождение” Руслана КРАПЛИЧА, программой сотрудничества предусмотрено, что фонд и городская власть выделят общественным организациям на реализацию проектов по 150 тыс. грн. “Чтобы процесс распределения средств был прозрачным и открытым, фонд "Возрождение" предоставляет средства общественной организации – фонду развития города Луцка. Также для распределения средств будет создана смешанная комиссия, в которую войдут представителей луцкой общественности, городской власти, фонда и СМИ”, - сообщил Р.КРАПЛИЧ.

Председатель Волынской областной ОО «Фонд местного развития» Петр ВЕРЗУН отметил, что комиссия будет отбирать проекты общественных организаций на конкурсной основе. По его словам, проекты организаций должны иметь четкий антикризисный характер и отвечать приоритетам программы. В частности, среди приоритетов: реализация мероприятий по преодолению безработицы и бедности, в том числе содействие деятельности общественных организаций, которые направляют усилия на трудоустройство людей, на борьбу с бездомностью и беспризорностью; поддержка социально уязвимых групп населения, в частности, путем развития социального предпринимательства; организация досуга и обеспечение оздоровления детей дошкольного возраста, а также детей из малообеспеченных семей, лишенных родительской опеки, детей-сирот и детей других льготных категорий в каникулярный период; поддержка дежурных групп в дошкольных заведениях, а также групп продленного дня в общеобразовательных заведениях через активизацию работы кружка с привлечением студентов педагогических специальностей высших учебных заведений.