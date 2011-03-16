В «Кредит-Рейтинге» считают необоснованным решение ГКЦБФР о лишении его статуса уполномоченного агентства

Киев. 16 марта. УНИАН. Решение Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) о лишении рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» статуса уполномоченного является необоснованным.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» Станислав ДУБКО.

По его словам, основной претензией ГКЦБФР к «Кредит-Рейтингу» стала связь акционера данного агентства с одним из участников рынка. По информации С.ДУБКО, акционером «Кредит-Рейтинга» на сегодня является ООО «Группа УМВБ», которое в свою очередь владеет 49% акций ЧАО «УМВБ». В то же время, по словам гендиректора «Кредит-Рейтинга», в нормативных документах комиссии на момент осуществления проверки не было четко прописано, кто является связанным лицом и, в частности, можно ли считать связанным лицом акционера, владеющего 49% акций биржи.

К тому же, по словам С.ДУБКО, некоторые факты могут свидетельствовать о заказном характере проведенной комиссией проверки, а также вынесенного по ее результатам решения.

В связи с выше перечисленными фактами, по информации С.ДУБКО, «Кредит-Рейтинг» сегодня, 15 марта, направил в суд иск об отмене данного решения ГКЦБФР. Гендиректор «Кредит-Рейтинга» также выразил уверенность, что агентству удастся вернуть себе статус уполномоченного.

Как ранее сообщили УНИАН в «Кредит-Рейтинге», агентство намерено не только добиться в судебном порядке признания неправомочными действий ГКЦБФР, но и «установить степень причастности к данным действиям рейтинговых агентств «IBI-rating», «Рюрик» и «Эксперт-Рейтинг».

Также в агентстве заявили, что рейтинговая процедура некоторых агентств сегодня «может прямо предусматривать достижение согласия об уровне рейтинга до проведения анализа, что прямо противоречит международным требованиям».

К тому же, по информации «Кредит-Рейтинга», к одному из действующих сегодня на рынке рейтинговых агентств имеет прямое отношение один из высокопоставленных чиновников Министерства экономического развития и торговли, что, в свою очередь, дает возможность формировать клиентскую базу этого агентства за счет административного давления.

Как сообщал УНИАН, ГКЦБФР исключила из Государственного реестра уполномоченных рейтинговых агентств ООО «Кредит-Рейтинг». Такое решение было принято комиссией вчера, 15 марта.

Госкомиссия также аннулировала выданное «Кредит-Рейтингу» свидетельство о включении в Государственный реестр уполномоченных рейтинговых агентств от 19 декабря 2006 года №2.

Как отмечается в решении комиссии, с момента принятия этого решения «Кредит-Рейтингу» запрещается определять рейтинговые оценки, получение которых в соответствии с законом является обязательным.