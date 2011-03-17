В этом году на реализацию проектов по энергоэффективности в Украине будет выделено 600 млн. грн. бюджетных средств – Пашкевич

Киев. 17 марта. УНИАН. В текущем году на реализацию проектов по энергоэффективности в Украине будет выделено 600 млн. грн. бюджетных средств.

Об этом сообщил председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Николай ПАШКЕВИЧ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в частности, на санацию зданий центральных органов исполнительной власти из бюджета планируется израсходовать 60 млн. грн. На внедрение технологий с использованием тепловых насосов, электрического теплоаккумуляторного обогрева и горячего водоснабжения предприятий коммунальной формы собственности и бюджетных учреждений – 130 млн. грн.

Вместе с тем, на внедрение когенерационных технологий в коммунальной энергетике в 2011 году предусмотрено 30 млн. грн. Эти технологии планируем отбирать на конкурсной основе, сказал Н.ПАШКЕВИЧ.

Он также сообщил, что на строительство и реконструкцию электросетей, пристанционных узлов и подстанций для присоединения объектов альтернативной энергетики в АР Крым и Одесской области в 2011 году предусмотрено 307 млн. грн.

Проведение модернизации объектов коммунального хозяйства, в том числе перевод котельных, обслуживающих объекты социальной сферы, на использование возобновляемых источников энергии, планируется профинансировать в объеме 60,1 млн. грн.

Н.ПАШКЕВИЧ напомнил, что в 2010 году на реализацию программ по энергоэффективности из спецфонда Госбюджета было выделено 500 млн. грн., из которых израсходовано 37%.

Глава Госагентства также сообщил, что правительство проводит постоянную работу по совершенствованию отечественного законодательства. Уже принят ряд нормативно-правовых актов, направленных на стимулирование развития энергоэффективности и возобновляемых источников энергии: таможенные льготы, «зеленый тариф» и др.