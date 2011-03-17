Эксперты считают, что большинство евроинтеграционных приоритетов на 2010 год осталось невыполненными
Киев. 17 марта, УНИАН. Эксперты считают, что большинство евроинтеграционных приоритетов на 2010 год осталось невыполненными.
Об этом свидетельствуют результаты третьего этапа (декабрь 2010 года - февраль 2011 года) общественного мониторинга выполнения Повестки дня ассоциации (ПДА), обнародованные экспертами на пресс-конференции в УНИАН.
«Подавляющее большинство приоритетов по вопросам политического диалога, прав человека, торговли, экологической политики нуждается в дальнейшем выполнении», - сказала руководитель проекта, председатель Совета Украинского независимого центра политических исследований Юлия ТИЩЕНКО.
По ее словам, в 2010 году Украина выполнила лишь восемь приоритетов Повестки дня ассоциации Украина-ЕС, в стадии выполнения находятся 57 приоритетов, не выполнены 5 приоритетов.
Председатель Правления Центра политико-правовых реформ Игорь КОЛИУШКО отметил, что на протяжении 2010 года не были сделаны шаги, направленные на проведение всеобъемлющей конституционной реформы. «Все справедливо критиковали состояние Конституции в редакции изменений 2004 года, но после того, как она была изменена ненатуральным образом, мы получили не птичку, что у нас прошла конституционная реформа, а заключение Венецианской комиссии с очень жесткими формулировками немедленно принять меры, чтобы вернуть легитимность Конституции Украины», - сказал И.КОЛИУШКО.
Он также отметил, что административная реформа в целом заслуживает по большей части негативной оценки, поскольку не решает существующих проблем, а в некоторых случаях порождает новые. «В результате проведенной административной реформы мы получили не повышение эффективности деятельности правительства, а скорее, наоборот», - добавил эксперт. По его словам, принятые меры фактически направлены на централизацию властной вертикали и доминирование роли Президента.
В то же время существенным позитивом И.КОЛИУШКО назвал принятие Закона Украины «О доступе к публичной информации». Однако, по его словам, для дальнейшего эффективного применения соответствующего закона необходимо разработать ряд подзаконных нормативно-правовых актов.
Эксперты также отмечают, что общие результаты деятельности государства в сфере обеспечения эффективности избирательной системы на парламентских и местных выборах не полностью отвечают принципам ОБСЕ и СЕ, а частично создают предпосылки для нарушения избирательных прав.
Кроме того, Закон «О судоустройстве и статусе судей», по мнению экспертов, еще больше усилил угрозы независимости судей. В частности, предусмотрены нереально короткие сроки для рассмотрения дел, а санкция за их несоблюдение – освобождение от должности. Законом не предусмотрены конкурсные основы для продвижения судьи по службе, не определены критерии, по которым судей будут подбирать в суды высшего уровня.
Эксперты также считают, что в сфере реформы уголовного процесса власть не продемонстрировала надлежащей активности. Система правосудия (особенно по уголовным и административным делам) стала контролируемой и управляемой властью, и активно используется ею как инструмент для запрещения мирных собраний, уголовного преследования представителей оппозиции или других лиц, представляющих политическую опасность для новой власти.ґ
Эксперты также отметили, что в сфере борьбы с коррупцией в 2010 году дважды был отсрочен момент вступления в силу антикоррупционных законов. В конце декабря эти законы утратили действие, так и не начав действовать. Антикоррупционный проект закона, внесенный Президентом Украины, в целом содержит лишь технические отличия по сравнению с предыдущими.
Директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ отметил, что в энергетической сфере важным достижением стало официальное завершение процесса присоединения Украины к договору об основании Энергетического содружества ЕС и стран Юго-Восточной Европы. По его словам, самым большим достижением в направлении энергетического сотрудничества с ЕС является принятие Закона «Об основах функционирования рынка природного газа”. В документе законодательно закреплена реформа газового рынка страны на основе соответствующих директив ЕС.
Эксперт также отметил, что принятие в 2010 году закона в сфере государственных закупок было позитивным шагом на пути улучшения государственного регулирования и его приближения к европейским стандартам. В то же время на протяжении полгода после принятия в закон было внесено несколько изменений, которые несколько нивелировали его эффективность, сузив круг предметов закупки, относительно которых он применяется.
Президент Всеукраинской экологической общественной организации "Мама-86» Анна ГОЛУБОВСКАЯ-ОНИСИМОВА в свою очередь отметила, что в сфере реформирования государственной системы санитарного и фитосанитарного контроля эффективность приближения к ЕС на протяжении 2010 года оставалась достаточно низкой.
Эксперт также отметила, что в экологической сфере низкий уровень применения Рамочной конвенции по изменению климата и Киотского протокола связан с тем, что в Украине отсутствует политическая воля, направленная на борьбу с изменением климата. Также негативным является тот факт, что надлежащего контроля в данной сфере нет.
Исполнительный директор Международного фонда «Возрождение» Евгений БЫСТРИЦКИЙ в свою очередь отметил, что власть готова говорить об экономических вопросах, но не готова выполнять в полном объеме свои обязанности относительно конституционной и судебной реформы, антикоррупционного законодательства, прав человека.
Мониторинг провели ведущие украинские аналитические центры при поддержке Международного фонда «Возрождение».