Киев. 17 марта, УНИАН. Эксперты считают, что большинство евроинтеграционных приоритетов на 2010 год осталось невыполненными.

Об этом свидетельствуют результаты третьего этапа (декабрь 2010 года - февраль 2011 года) общественного мониторинга выполнения Повестки дня ассоциации (ПДА), обнародованные экспертами на пресс-конференции в УНИАН.

«Подавляющее большинство приоритетов по вопросам политического диалога, прав человека, торговли, экологической политики нуждается в дальнейшем выполнении», - сказала руководитель проекта, председатель Совета Украинского независимого центра политических исследований Юлия ТИЩЕНКО.

По ее словам, в 2010 году Украина выполнила лишь восемь приоритетов Повестки дня ассоциации Украина-ЕС, в стадии выполнения находятся 57 приоритетов, не выполнены 5 приоритетов.

Председатель Правления Центра политико-правовых реформ Игорь КОЛИУШКО отметил, что на протяжении 2010 года не были сделаны шаги, направленные на проведение всеобъемлющей конституционной реформы. «Все справедливо критиковали состояние Конституции в редакции изменений 2004 года, но после того, как она была изменена ненатуральным образом, мы получили не птичку, что у нас прошла конституционная реформа, а заключение Венецианской комиссии с очень жесткими формулировками немедленно принять меры, чтобы вернуть легитимность Конституции Украины», - сказал И.КОЛИУШКО.

Он также отметил, что административная реформа в целом заслуживает по большей части негативной оценки, поскольку не решает существующих проблем, а в некоторых случаях порождает новые. «В результате проведенной административной реформы мы получили не повышение эффективности деятельности правительства, а скорее, наоборот», - добавил эксперт. По его словам, принятые меры фактически направлены на централизацию властной вертикали и доминирование роли Президента.

В то же время существенным позитивом И.КОЛИУШКО назвал принятие Закона Украины «О доступе к публичной информации». Однако, по его словам, для дальнейшего эффективного применения соответствующего закона необходимо разработать ряд подзаконных нормативно-правовых актов.

Эксперты также отмечают, что общие результаты деятельности государства в сфере обеспечения эффективности избирательной системы на парламентских и местных выборах не полностью отвечают принципам ОБСЕ и СЕ, а частично создают предпосылки для нарушения избирательных прав.

Кроме того, Закон «О судоустройстве и статусе судей», по мнению экспертов, еще больше усилил угрозы независимости судей. В частности, предусмотрены нереально короткие сроки для рассмотрения дел, а санкция за их несоблюдение – освобождение от должности. Законом не предусмотрены конкурсные основы для продвижения судьи по службе, не определены критерии, по которым судей будут подбирать в суды высшего уровня.

Эксперты также считают, что в сфере реформы уголовного процесса власть не продемонстрировала надлежащей активности. Система правосудия (особенно по уголовным и административным делам) стала контролируемой и управляемой властью, и активно используется ею как инструмент для запрещения мирных собраний, уголовного преследования представителей оппозиции или других лиц, представляющих политическую опасность для новой власти.ґ

Эксперты также отметили, что в сфере борьбы с коррупцией в 2010 году дважды был отсрочен момент вступления в силу антикоррупционных законов. В конце декабря эти законы утратили действие, так и не начав действовать. Антикоррупционный проект закона, внесенный Президентом Украины, в целом содержит лишь технические отличия по сравнению с предыдущими.

Директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ отметил, что в энергетической сфере важным достижением стало официальное завершение процесса присоединения Украины к договору об основании Энергетического содружества ЕС и стран Юго-Восточной Европы. По его словам, самым большим достижением в направлении энергетического сотрудничества с ЕС является принятие Закона «Об основах функционирования рынка природного газа”. В документе законодательно закреплена реформа газового рынка страны на основе соответствующих директив ЕС.

Эксперт также отметил, что принятие в 2010 году закона в сфере государственных закупок было позитивным шагом на пути улучшения государственного регулирования и его приближения к европейским стандартам. В то же время на протяжении полгода после принятия в закон было внесено несколько изменений, которые несколько нивелировали его эффективность, сузив круг предметов закупки, относительно которых он применяется.

Президент Всеукраинской экологической общественной организации "Мама-86» Анна ГОЛУБОВСКАЯ-ОНИСИМОВА в свою очередь отметила, что в сфере реформирования государственной системы санитарного и фитосанитарного контроля эффективность приближения к ЕС на протяжении 2010 года оставалась достаточно низкой.

Эксперт также отметила, что в экологической сфере низкий уровень применения Рамочной конвенции по изменению климата и Киотского протокола связан с тем, что в Украине отсутствует политическая воля, направленная на борьбу с изменением климата. Также негативным является тот факт, что надлежащего контроля в данной сфере нет.

Исполнительный директор Международного фонда «Возрождение» Евгений БЫСТРИЦКИЙ в свою очередь отметил, что власть готова говорить об экономических вопросах, но не готова выполнять в полном объеме свои обязанности относительно конституционной и судебной реформы, антикоррупционного законодательства, прав человека.

Мониторинг провели ведущие украинские аналитические центры при поддержке Международного фонда «Возрождение».