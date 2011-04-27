КОУЧИНГ ДЛЯ ВСЕХ, НО НЕ ДЛЯ КАЖДОГО!

У Вас есть нереализованные амбиции? Хотите сделать свой бизнес успешным? Ответ – коучинг. От вложений в коучинг Вы получаете возврат инвестиций в 5,7 раза!

Информация о мастер-классе: Давно не секрет, что коучинг - это инструмент, который помогает людям быстро определиться с направлением, расширить возможности выбора и, в конечном итоге, реализовать свои мечты!

Коучинг – это самая удивительная профессия. Коуч утверждает, что со всеми все в порядке, берет на себя ответственность смотреть на людей без оценки и, безусловно, верить в их потенциал и возможность его реализации.

Достижения руководителей благодаря корпоративному коучингу были следующими: · Значительное улучшение рабочих отношений с подчиненными (77 %)

· Значительное улучшение рабочих отношений с непосредственными руководителями (71 %)

· Улучшение командной работы (67 %)

· Значительное улучшение рабочих отношений с равными по положению (63 %)

· Повышение удовлетворения от работы (61 %)

· Уменьшение конфликтов (52 %)

· Улучшение обслуживания клиентов (37 %)

Программа: 1. История возникновения коучинга. Причины перемещения коучинга из спортивной сферы в сферу бизнеса и личности

2. Основные отличия коучинга от других форм обучения и развития человека, а также управления персоналом компаний.

3. Философия и принципы коучинга.

4. Почему коучинг столь популярен в развивающихся странах

5. Основные компетенции коуча. Почему коучингу нужно учиться?

6. Сферы применения коучинга. Специализации коуча.

7. Базовые модели коучинга. Модель «GROW». «Колесо жизни». «Рамка результата».

8. Демонстрационная коуч-сессия.

В результате мини-тренинга Вы узнаете: • Что такое коучинг

• Почему коучинг называют профессией XXI века

• Как с помощью коучинговых технологий повысить свою эффективность

• Базовые модели коучинга, которые Вы сможете применять сразу же после тренинга

• Где и как учиться коучингу

• Поучавствовав в демонстрационной коуч-сесии в качестве клиента, работая со своей реальной задачей, Вы имеете возможность «почувствовать» технологию коучинга и получить результат.

Информация о тренере: Александр Тищук – бизнес-тренер, сертифицированный бизнес-коуч, член Европейской Федерации Кочинга (ECF), директор Training&Development Company, руководитель Киевской школы переговоров, ведущий тренер Университета коучинга.

Работал внутренним бизнес-тренером в пяти крупных компаниях, а также более чем в 30 компаниях в качестве внешнего тренера. Провел свыше 600 бизнес-тренингов, на которых обучилось свыше 6 тыс. чел. В качестве бизнес-коуча провел больше 300 часов индивидуальных коуч-сессий для топ-менеджеров и менеджеров среднего звена. Публикации в журналах «Обучение персонала», «HR Magazine», «HRD».

Дата: 27 апреля 2011 г. Время: 19-00, регистрация начинается в 18-00 час.

Продолжительность семинара: 3 часа Стоимость для одного участника: 200 грн.

(Место проведения: УНИАН, г. Киев, Крещатик, 4, тел. для записи – 279-33-53 или по эл. почте vika@unian.net)