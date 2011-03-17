Завтра в Киеве пройдет всеукраинская конференция по реформированию системы управления жильем

Киев. 17 марта. УНИАН. Завтра, 18 марта, в Киеве состоится всеукраинская конференция «Общественные законодательные инициативы в реформировании системы управления жильем».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава правления Центра исследований местного самоуправления Владимир БРИГИЛЕВИЧ.

По его словам, на конференции ожидается около ста участников, среди которых руководители ОСМД, общественные организации, народные депутаты, ученые, представители Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В.БРИГИЛЕВИЧ отметил, что основными темами обсуждения станут угрозы и проблемы, которые возникают при создании объединений совладельцев многоквартирных домов, проблемы жилищного законодательства в сфере управления жилыми домами, новые законодательные инициативы в данной сфере.

По итогам конференции планируется принять меморандум-обращение к представителям власти с предложениями по изменению и поправкам в закон об ОСМД и по проекту Жилищного кодекса, который будет направлен правительству и Президенту Украины.