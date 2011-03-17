Законопроект об ОСМД планируется доработать ко второму чтению до лета

Киев. 17 марта. УНИАН. Законопроект №4423 «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» (ОСМД), принятый в первом чтении, планируется доработать ко второму чтению в парламенте до лета текущего года.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель председателя ВОО «Союз владельцев жилья Украины» Михаил БЕРЕЗОВЧУК.

По его словам, документ предусматривает возможность создания ОСМД тремя владельцами квартир на повторном учредительном собрании и автоматическое членство в нем всех собственников помещений.

М.БЕРЕЗОВЧУК отметил, что после создания и регистрации ОСМД законопроектом предусматривается бесплатная передача объединению придомовой территории, а до получения госакта собственности на землю любые юридические действия с землей не допускаются.

При этом предлагается, что оплату работы землеустроителей по оформлению земли в собственность ОСМД возьмут на себя органы местной власти.

Законопроект вводит определение вспомогательных помещений, которое сделает невозможным их незаконное присвоение другими лицами, а также отдельную статью о поддержке ОСМД, включая финансирование, проведение первого капитального ремонта.

Документом планируется установить, что ОСМД не являются плательщиками НДС, а доход от сдачи помещений в аренду предлагается освободить от налога на прибыль.

При этом предлагается обязать застройщиков создавать ОСМД в новых домах, если жители домов не изъявили такого желания.

Также документом планируется предоставить ОСМД право самостоятельно определять исполнителя коммунальных услуг.

М.БЕРЕЗОВЧУК уточнил, что сегодня ОСМД навязываются не свойственные им функции, в частности обязанности исполнителей жилищно-коммунальных услуг.

Один из авторов данного законопроекта, народный депутат Юрий ОДАРЧЕНКО добавил, что документ находится в Верховной Раде уже около двух лет, однако он намерен приложить все усилия, чтобы законопроект был вынесен на второе чтение.