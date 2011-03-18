В конце марта в Киеве состоится 8-й Международный фестиваль документального кино о правах человека

Киев. 18 марта. УНИАН. С 25 до 31 марта 2011 года в Киеве состоится 8-й Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA.

Об этом режиссер, член отборочной комиссии Docudays UA Роман БОНДАРЧУК сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в этом году в конкурсной программе и внеконкурсных показах – более 60 лент из Украины и других стран Европы, Соединенных Штатов Америки, Канады, Новой Зеландии, Индии, а также стран Южной Америки и Африки. Непосредственно на конкурс отобрано 30 документальных лент, 15 будут соревноваться на правозащитном конкурсе и 15 - на творческом. Организаторы фестиваля отмечают, что в правозащитном конкурсе они сосредоточиваются на фильмах о нарушении прав человека, о том, как люди разных стран защищают себя и свои права. В творческом конкурсе фестиваля демонстрируются лучшие фильмы с художественной точки зрения, этот конкурс для эстетов и киноманов.

Р.БОНДАРЧУК сообщил, что откроет фестиваль фильм “Другой “Челси”: история из Донецка” немецкого режиссера Якоба ПРОЙССА. По словам члена отборочной комиссии, фильм оказался настолько интересным, что его решили не включать в конкурсную программу, поскольку он мог бы забрать все награды. Р.БОНДАРЧУК отметил, что режиссер фильма пытался показать неразрывность в Украине политики, бизнеса и спорта. Главными героями фильма являются простые горняки, которые болеют за футбольный клуб «Шахтер».

«Шахтеры на трибунах колеблются между гордостью за международный успех клуба и ностальгией за старыми добрыми временами, когда половина команды состояла не из бразильцев, а из соседских ребят. Они уважают Рината АХМЕТОВА за то, что он вкладывает свои миллионы в родной город, а не тратит их на Лазурном побережье, и в то же время считают власть преступной», – написал Я.ПРОЙСС в аннотации к своему фильму.

Одним из героев фильма является также секретарь Донецкого горсовета Николай ЛЕВЧЕНКО. На пресс-конференции были продемонстрированы кадры из фильма, в которых он говорит, что «у вас в Европе правоохранительные органы защищают и власть, и оппозицию, а у нас правоохранительные органы защищают только ту политическую силу, которая находится у власти. Кто проиграет президентские выборы – тот сядет в тюрьму».

Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека, основатель Docudays UA Владимир ЯВОРСКИЙ сообщил, что слоганом фестиваля является «Побеждай ежедневно», этим самым организаторы хотят сказать, чтобы люди не опускали руки и боролись за свои права ежедневно.

Он также отметил, что Docudays UA присоединился к международной акции «Пустой стул» в поддержку правозащитника, прошлогоднего лауреата Нобелевской премии мира ЛЮ Сяобо, которому эта премия была присуждена за «продолжительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае».

Также в рамках фестиваля 26 марта состоится церемония награждения победителей Всеукраинского конкурса карикатур. В этом году конкурс посвящен проблемам с соблюдением прав на свободу слова, мирных собраний и ассоциаций в Украине. Выставка карикатур-победителей будет проходить с 26 до 30 марта. Посетители выставки смогут увидеть 100 лучших работ украинских мастеров карикатуры. Всего в конкурсе приняли участие 278 рисунков практически из всех регионов Украины.

Показы фильмов будут проходить в Доме кино и кинозале Гете-Института. Вход свободный.