Киев. 18 марта. УНИАН. Депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей МАРКОВ считает суржик праязыком русских, украинцев и белорусов.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Необходимость создания национальной идеи», организаторами которой выступили общественная организация «Центр социально-консервативной политики» (Украина) и благотворительный фонд «Славянский фонд».

По словам С.МАРКОВА, суржик – это праязык, это проторусский язык из которого сформировались литературные русский, белорусский, украинский языки.

С.МАРКОВ призвал относиться к суржику снисходительно.

«В суржике огромное пространство, на котором разговаривают порядка 30 миллионов в Украине, 30 миллионов в России и порядка 5-7 миллионов в Белоруссии. Это тот протоязык, на котором люди говорят на протяжении столетий, и мы уже реконструировали из этого огромного народного мира прарусского языка наши литературные языки. Вы же знаете, что литературные языки немножко искусственно кроятся. Уж как кроился литературный украинский язык… Это уже описано настолько!.. Почитайте «Американское сало», – сказал депутат Госдумы России.

На просьбу журналистов, уточнить из каких серьезных источников он почерпнул такие данные, А.МАРКОВ попросил «направить ему запрос, на который он ответит на депутатском бланке».