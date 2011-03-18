Депутат Госдумы Марков считает, что украинские газеты вульгаризируют положение в России

Киев. 18 марта. УНИАН. Украинские газеты достаточно вульгаризируют положение в России.

Об этом депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей МАРКОВ заявил на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Необходимость создания национальной идеи», организаторами которой выступили общественная организация «Центр социально-консервативной политики» (Украина) и благотворительный фонд «Славянский фонд».

«Я не советую читать украинские газеты. Я очень уважаю украинские СМИ, мы активно с ними работаем, но, без сомнения, есть некая примитивизация. Я обращаю на это внимание», – сказал российский депутат.

По его словам, «украинские СМИ великолепно показывают ситуацию внутри Украины, но часто примитивно освящают происходящее вне».

С.МАРКОВ отметил, что сейчас в середине РФ идут бурные дискуссии, что такое Россия. «Это молодая двадцатилетняя политическая страна или это, прежде всего, тысячелетняя Россия, а нынешняя Россия – это лишь форма бытия в истории. Затем идет бурная дискуссия по поводу русского народа. Особенно ярко ведется дискуссия после событий 11 декабря на Манежной площади. Эти события поставили достаточно острый вопрос – русский народ внутри Российской Федерации. Это государствообразующий народ вместе с другими, либо у нас есть, прежде всего, политическая нация – россияне. И как соотношение этих фактов должно рассматриваться», – резюмировал российский депутат.

По его мнению, до сих пор слово «русский» в России было «детабуированно, потому что считалось, что это может привести к взлету русского национализма».

«В украинской современной лексике часто происходит подмена понятий. Например, часто говорят «российская мова». Это грубая ошибка, которая специально делается националистами. Потому что это никакая не российская мова, а русская», – заявил С.МАРКОВ.