Лауреаты Общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА–2010» в номинации «Аграрий года»

Николай БОЙКО.

Генеральный директор НП АО «Массандра».

Ваш жизненный девиз: Свою работу следует делать или хорошо, или очень хорошо.

Назовите ангела-хранителя, который помогает Вам достигать успеха: Мама, ей идет 99 год.

Кем Вы мечтали стать в детстве: Капитаном дальнего плавания.

Быть сегодня успешным - это... искусство, где сочетаются и экономика, и политика, и дипломатия, и здоровье, и многое другое.

Какое событие в Вашей жизни связано с цифрой 15: Это первое событие - участие в 15 программе «Человек года».

Если бы у Вас была возможность «начать все с нуля», что именно Вы изменили в своей жизни: Повторил бы все, ничего не меняя.

Если счастье не в деньгах, то в чем? А если же в деньгах, то почему: Счастье – это и любимая работа, и здоровье, и семья. Деньги, а особенно их количество – это относительная свобода и уверенность.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... сначала вы мне дайте эту самую точку опоры».

Какая черта характера – Ваш главный недостаток: Доверчивость.

Сколько раз в день Вы смотрите в зеркало и зачем: Наверное, часто: это и бритье, и прическа (все сложнее дается), и управление машиной. Зачем? Только не для самолюбования.

Есть ли у Вас любимая книга: Скорее всего - «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона.

Ваш любимый афоризм: «Спасение утопающих – дело рук, собственно, самих утопающих».

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником: Думаю, со многими, в частности с теми, кто любит поговорить – я умею слушать.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что наибольшей ошибкой: Я верю, что самое большое достижение у меня еще впереди, а относительно ошибок - судьбоносных ошибок я не допускал.

Что принесло Вашей компании первое десятилетие XXI века: Мы стали взрослее на десять лет, надеюсь, что и мудрее.

Что для Вас - лучший отдых: Ничего не делать.

Андрей КРОХМАЛЬ.

Директор фермерского хозяйства «ЛАДИС».

Самые значительные достижения в 2010 году: Достигли высоких урожаев ранних зерновых культур, а именно: пшеница озимая - 68 ц/га; ячмень ярый - 62 ц/га; кукуруза -105 ц/га; подсолнечник – 34 ц/га. Избран депутатом Черкасского областного совета (Партия регионов).

Ваш жизненный девиз: Настойчивость – качество, которое помогает достигать любых целей. «Вперед к мечте, не опуская рук».

Назовите ангела-хранителя, который помогает Вам достигать успеха: Я верю – он у меня есть. Также это моя семья, родители, жена Лиля, дети Светлана и Диана и мои близкие друзья.

Кем Вы мечтали стать в детстве: Врачом.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась: Боюсь пугать судьбу. Пускай моя мечта останется со мной.

Быть сегодня успешным – это… много и эффективно работать, иметь уважение друзей и коллег.

Какое событие в жизни вашей компании связано с цифрой 15: Участие в 15-й общенациональной программе «Человек года–2010» и день рождения тещи.

Верите ли Вы в счастливые и несчастливые цифры? Если верите – какие цифры для Вас счастливые: В несчастливые не верю, а счастливые - это даты рождения моих детей.

Носите ли Вы какой-нибудь талисман: Фотографии своих дочерей.

Что Вы говорите себе, проснувшись утром? А на ночь перед сном: «Вставай, тебя ждет много дел и беговая дорожка», а на ночь: «Господи, отдаю тебе мою душу, а ты верни мне ее утром».

Если бы у Вас была возможность «начать все с нуля », что именно Вы изменили бы в своей жизни: С нуля начинать очень тяжело, но вот хотел бы иметь пятеро детей.

Кому в этой жизни Вы завидуете: Молодежи - у них еще все впереди.

Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему: Счастье - это когда тело и душа живут в гармонии, и нет несчастья.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... поддержу и помогу другим».

Сколько раз в день Вы смотритесь в зеркало и зачем: Только утром, когда бреюсь.

В каком возрасте Вы впервые влюбились: В третьем классе.

Есть ли у Вас любимая книга: Люблю читать книги всех жанров. Сейчас увлекаюсь историческими детективами.

Ваш любимый афоризм: «Каждый человек сам кузнец своего счастья и несчастья».

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником: С Петром І. Не даром Пушкин писал о нем: «То академик, то герой, то мореплаватель, то столяр…»

Если бы Вы стали Президентом Украины, что сделали бы в первую очередь: Не хочу быть Президентом - это тяжелая ноша. Мне хватает проблем и на моем месте.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой: Главное достижение моей жизни еще впереди, а ошибки не хочу вспоминать, лучше их не делать в будущем.

Что принесло Вашей компании первое десятилетие XXI века: Успех от настойчивого труда и рекордные урожаи, особенно пшеницы в 2009 году - 101,8 ц/га, построен элеватор.

Какое занятие для Вас лучший отдых: Отдых на природе вместе со своей семьей, рыбачить и собирать грибы.

Александр МОСТИПАН,

Директор Сельскохозяйственной ассоциации «Нива Переяславщины».

Самые значительные достижения в 2010 году: Компания, которой я управляю, преодолела рубеж в 100 000 товарных свиней в год.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Быть порядочным человеком. Нетерпимость к непорядочности.

Назовите ангела-хранителя, который помогает Вам достигать успеха:

Родные, близкие люди, которых сегодня нет на этой земле, но которые меня искренне любили и продолжают опекать в этой непростой жизни.

Кем Вы мечтали стать в детстве: Много кем: и летчиком, и врачом, и разведчиком, а стал инженером.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась: Есть, но скажу, когда осуществится. Боюсь спугнуть.

Быть сегодня успешным – это… большая ответственность.

Какое событие в жизни вашей компании связано с цифрой 15: В 2015 году компания должна построить 15 свинокомплексов и выйти на производительность полмиллиона голов свиней.

Верите ли Вы в счастливые и несчастливые цифры? Если верите – какие цифры для Вас счастливые: Все цифры одинаковые, но предпочитаю цифру «7».

Носите ли Вы какой-нибудь талисман, и если «да», то какой: Да. Серебряный православный крест на шнурочке, как мои деды-прадеды.

Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему: Счастье не в деньгах. Но если ты занят делом, которое тебе нравится, и еще получаешь за это деньги, то понятие «счастье» удваивается.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я… не дам перевернуться миру».

Кому в этой жизни Вы завидуете: Внучке Александре. Потому что она увидит то, ради чего мы жили.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток: Доброта.

В каком возрасте Вы впервые влюбились: В детском саду.

Есть ли у Вас любимая книга: «Война и мир» Льва Толстого. Перечитываю ее с огромным удовольствием и наслаждением.

Ваш любимый афоризм: «Вижу цель, не вижу препятствий» (фраза главного героя из художественного фильма «Чародеи»), 1982 год. Окончание института. Вышел на экраны художественный фильм «Чародеи». Услышал эту фразу из уст главного героя, которого сыграл Александр Абдулов, и стараюсь следовать этому по сей день.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником: Со всеми, кого звали Александр («Alex» - защитник, «Andros» - мужчина).

Если бы Вы стали Президентом Украины, что бы Вы сделали в первую очередь: Начал работать на страну.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой: Достижение – все, что сделал и чего достиг. Ошибка – их просто нужно исправлять.

Что принесло Вашей компании первое десятилетие XXI века: Мы молодая компания, потому… ВСЁ.

Какое занятие для Вас лучший отдых: Движение. Как в песне Юрия Кукина: «Надо жить километрами, а не квадратными метрами».