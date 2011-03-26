«СДЕЛАЙ СЕБЯ ЭЛИТНЫМ МЕНЕДЖЕРОМ»

Цель семинара: предоставить четкую информацию о технологических возможностях получения дополнительного непрерывного эффекта и прибыли на основе синергизма, то есть согласованой работы коллектива, когда используются сильные стороны каждого работника, а его слабые - перекрываются сильными сторонами других работников.

Семинар рассчитан на одаренных руководителей (топ-менеджеров), которые имеют шанс реализовать себя в качестве элитных менеджеров.

Программа семинара:

1. Формирование атмосферы синергизма в организации посредством налаживания творческого взаимопонимания между руководителем и подчиненным.

2. Пути формирования механизма самоорганизации в коллективе на основе квалиметрической оценки результатов труда (на основании полезности рабочего времени).

3. Методика цели ориентации всех работников на получение конечного результата деятельности и определения своей роли в организации.

4. Методика организации механизма сильнодействующей целеориентированной мотивации работников в органичном сочетании материального интереса и взаимопомощи.

5. Механизм расстановки кадров по их способностям, профессионально-личностным качествам.

Информация о ведущем семинара:

Дмитренко Геннадий Анатолиевич – доктор экономических наук, профессор, академик Украинской академии наук, академик Международной кадровой академии, заведующий кафедрой экономики и управления персоналом Университета менеджмента образования НАПН Украины (http://mp.umo.edu.ua/about_Dmytrenko.htm).

Автор более 200 публикаций, 9 учебников, активный участник конференций и семинаров, которые проводит Институт одаренного ребенка НАПН Украины. Автор школы синергического эффекта «2+2=5», автор концепции «От эффективного управления персоналом организации к эффективному управлению обществом».

Продолжительность семинара 3 часа (рус. язык)

(тел. для записи – 279-33-53; или по эл. почте vika@unian.net)