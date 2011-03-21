Ассоциация собственников малого бизнеса через суд будет требовать отмены ограничения торговли алкоголем в МАФах

Киев. 21 марта. УНИАН. Ассоциация собственников малого бизнеса и малых архитектурных форм (МАФ) обратится в суд с требованием признать недействительным решение Киевского городского совета от 23 декабря 2010 года относительно ограничения торговли в МАФах алкогольными, слабоалкогольными напитками, пивом и табачными изделиями.

Об этом сообщил сегодня в УНИАН во время круглого стола – открытого заседания правления Ассоциации собственников малого бизнеса и малых архитектурных форм председатель правления ассоциации Андрей ЕРМАК, комментируя введение с 1 апреля 2011 года запрета на торговлю табачными и алкогольными изделиями в МАФах столицы.

Он отметил, что данное решение Киевсовета противоречит законодательству.

По мнению юриста ассоциации Артема КУЗНЕЦОВА, есть все основания для обращения предпринимателей в суд относительно несоответствия законодательству данного решения.

В свою очередь, предприниматель Борис ЕРМАК отметил, что сегодня уже есть аналогичные прецеденты в регионах: «В некоторых областях через суд, через общественные организации уже опротестовали решения местных администраций».

Кроме того, предприниматели обсудили последствия вступления в силу данного решения.

«Если данная норма будет действовать, мы будем вынуждены сделать определенные шаги в сторону или уменьшения нашего персонала… либо же вообще уйти с рынка и перестать заниматься предпринимательством», – отметил предприниматель Виталий КРИВОРУЧКО.

По словам предпринимателя Михаила ГАЙДАЯ, данное решение Киевской горгосадминистрации «заберет как минимум 50% оборота» МАФов.

Еще один представитель столичного малого бизнеса Виктор КУТАЛО отметил, что предприниматели выступают против ограничения продаж, но при этом поддерживают усиление контроля за реализацией слабоалкогольной и табачной продукции.

Представитель Союза инвесторов транспортной инфраструктуры Киева Петр КУЗЬМЕНКО отметил, что на территории многих остановочных комплексов столицы находятся МАФы, в которых не реализуются алкогольные напитки. В то же время реализация пива и табачных изделий помогает содержать такие остановочные комплексы согласно санитарным и гигиеническим нормам. «Если данный доход забрать у предпринимателей, люди просто-напросто начнут закрывать свой бизнес. Закрытие бизнеса работу «Киевпасстранса» не облегчит. Соответственно, уменьшаться ежемесячные дотации…», – отметил он.

По словам П.КУЗЬМЕНКО, от этого пострадают павильоны ожидания в столице, поскольку на поддержку их технического состояния не будет средств. По его оценкам, в случае введения таких ограничений для МАФов площадью до 40 кв. м увеличится количество больших МАФов.

П.КУЗЬМЕНКО также заявил о том, что Союз инвесторов транспортной инфраструктуры имеет в своем распоряжении разъяснительные письма Кабинета Министров и Антимонопольного комитета по поводу того, что данное решение Киевсовета нарушает действующее законодательство.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года Киевсовет принял решение, которым запретил с апреля 2011 года продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива и сигарет в МАФах площадью менее 40 кв. м.