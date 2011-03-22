Лауреаты Общенациональной программы "ЧЕЛОВЕК ГОДА-2010" в номинации "Региональный лидер года"

Сергей ЛАРИН.

Председатель Кировоградской областной государственной администрации.

Самые значительные события в 2010 году: В 2010 году мне было оказано высокое доверие Президентом Украины Виктором Федоровичем Януковичем, и я был назначен на должность главы Кировоградской областной государственной администрации. Вместе с командой единомышленников и при серьезной поддержке населения нам удалось создать программу социально-экономического развития «Центральный регион-2015», цель которой – превратить Кировоградщину из сырьевой области в мощный перерабатывающий регион. В прошлом году мы запустили программу «Купуй кіровоградське!» для поддержки местного производителя и проект «Горячая линия», чтобы люди могли информировать власть о своих проблемах и оперативно получать помощь. Мы создали сеть социальных магазинов, реставрировали краеведческий музей, вручили десятки автомобилей ветеранам, достроили онкологический диспансер и открыли новый корпус Школы искусств.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: В жизни, чтобы достигать поставленной цели и быть успешным, стоит работать 12 часов. Не важно, какая это будет часть суток – первая или вторая.

Назовите ангела-хранителя, который помогает Вам достигать успеха: Преодолевать любые трудности и не терять голову в моменты успеха мне помогают мои родители, жена и дети. Они мои ангелы и мои хранители.

Кем Вы мечтали стать в детстве: В детстве мне хотелось быть футболистом, а в юности – артистом, я даже хотел поступать в Щукинское училище.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась: Я человек цели, и у меня нет долгосрочной мечты или задачи. Я ставлю цель, и двигаюсь к ее выполнению шаг за шагом. Такая среднесрочная цель – это сделать Кировоградщину лучшей областью.

Быть сегодня успешным – это… По жизни я стараюсь быть успешным. Многое получалось, чуть меньше – не получалось. И я думаю, что успешный человек – это тот, кто умеет превращать мечту в цель, имеет смелость не только говорить, но и достигать намеченного, как бы трудно бы ни было.

Какое событие в жизни вашей компании связано с цифрой 15: Цифра 15 входит в название областной программы «Центральный регион-2015», которая направлена на комплексное социальное и экономическое развитие Кировоградщины. В ее основе – базовые президентские реформы, разработки местных специалистов и предложения от двадцати тысяч жителей – от областного центра до маленького села. А еще в пятнадцать лет я поступил в техникум, потому что надо было получать профессию и зарабатывать стипендию.

Верите ли Вы в счастливые и несчастливые цифры? Какие цифры для Вас счастливые: Не могу сказать, что сегодня у меня есть какое-то счастливое число. А вот в детстве моими любимыми числами были три и семь.

Носите ли Вы какой-нибудь талисман: Носить не ношу, но за моей спиной всегда стоит фото моих родителей.

Что Вы говорите себе, проснувшись утром? А на ночь перед сном: У меня нет фразы, которую я говорю себе утром или перед сном. Когда я начну сам с собой разговаривать, то пойму, что, наверное, пора на покой. Пока, слава Богу, не до того.

Если бы у Вас была возможность «начать все с нуля », что именно Вы бы изменили в своей жизни: А какой смысл?! Особенно после того, как я был номинирован на программу «Человек года»!..

Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему: Счастье – это, когда деревья были большие…

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я..." У меня есть точка опоры – это доверие Президента. И я стремлюсь стать точкой опоры для тех, кто хочет для Кировоградщины изменений к лучшему.

Кому в этой жизни Вы завидуете: Зависть бывает разная. Я, например, всегда радуюсь за других успешных людей, когда у них что-то получается, и стараюсь сделать так же, или даже лучше. По этому поводу расскажу вам одну историю, ведь у нас как раз Год кота. Встает утром успешный мужчина, завтракает со своими родными людьми, собирается на любимую работу… И вдруг, оглядываясь на спальню, видит, как свернувшись клубочком, на кровати сладко спит кот... И тогда он позавидовал своему коту!

Какая черта характера – Ваш главный недостаток: У меня нет недостатков. Разве что моя неуемная энергия, которая не дает покоя ни мне, ни окружающим меня людям. Еще в детстве учительница сказала моей маме: «Хороший у вас син, але непосидючий!»

Сколько раз в день Вы смотритесь в зеркало и зачем: Главное, не сколько раз ты смотришься в зеркало, а чтобы увиденное тебя не удручало!

В каком возрасте Вы впервые влюбились: В детский сад я не ходил, поэтому впервые влюбился в школе, в свою одноклассницу с ярким бантом.

Есть ли у Вас любимая книга? Если «да», то какая: В каждом возрасте у меня были свои любимые книги. В детстве я увлекался фантастикой и приключениями, а в юности – книгами о коммуникации, того же Дейла Карнеги. Сегодня же среди книг, которые я читаю, работы Ли Якокка «Карьера менеджера», Харви Маккея «Как уцелеть среди акул» и Акио Морита «Сделано в Японии». Они помогают мне в работе. Почти всегда у меня с собой и книга Леонида Филатова «Про Федота-стрельца».

Ваш любимый афоризм: «Вашу жизнь портят не те люди, которых вы уволили, а те, которых вы не уволили».

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником: Дружба – это довольно серьезно, и в этой жизни у нас не так много друзей, как кому-то может показаться. Вообще, я считаю себя человеком коммуникабельным, и думаю, что смог бы познакомиться с любым историческим персонажем. А вот с кем хотел бы – это второй вопрос. Впрочем, все исторические личности, достигшие той или иной вершины, достойны того, чтобы перенимать их опыт. Общаясь, обогащаешь свою память знаниями всех тех богатств, которое накопило человечество. Пожалуй, среди исторических личностей мне более всего интересен Оливер Кромвель. Хотя, кто его знает, кроме нас с вами да героев фильма «День выборов»?!

Если бы Вы стали Президентом Украины, что бы Вы сделали в первую очередь: У нас есть Президент Украины.

Что Вы считаете своим главным достижением, а что самой большой ошибкой: Помните, как у Булгакова? Самые большие достижения у меня впереди.

Что принесло лично Вам первое десятилетие XXI века: Первые десять лет нового тысячелетия не были простыми для Украины. Кто-то ждал от двухтысячного года апокалипсиса, кто-то небывалого взлета. В годы перемен страна пережила экономический подъем, революцию, мировой финансовый кризис... Мне, как политику, за эти годы довелось увидеть обе стороны медали – побывать и в оппозиции, и при власти. Я думаю, что все мы вышли из этих испытаний закаленными, получив определенный опыт, который поможет жить и успешно работать дальше.

Какое занятие для Вас - лучший отдых: Конечно, это спорт – баскетбол, футбол, физические нагрузки на тренажере.

Эдуард МАТВИЙЧУК.

Председатель Одесской областной государственной администрации.

Самые значительные достижения в 2010 году: Нам удалось удержать в области общественное спокойствие и социальный мир, несмотря на очень тяжелые выборы. Мы консолидировали элиты области, объединили все здоровые силы вокруг курса реформ Президента, сформировали эффективную вертикаль власти как инструмент решения актуальных проблем социально-экономического развития области на благо людей.

Ваш жизненный девиз: Быть честным перед собой и отстаивать собственные моральные и нравственные позиции в любой ситуации.

Назовите ангела-хранителя, который помогает Вам достигать успеха: Я не сделал ничего подлого, мои помыслы чисты, и это дает силу, веру и уверенность.

Кем Вы мечтали стать в детстве: Олимпийским чемпионом.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась: В моем возрасте люди не мечтают, я уверен в том, что как губернатор нахожусь на правильном пути, очень много планов, и я хочу увидеть их реализацию. Я часто вспоминаю моего деда, учителя сельской школы, в знак уважения к которому люди при встрече снимали шапки. Это был показатель уважения к результатам его работы. И я хотел бы, чтобы в отношении людей ко мне я видел результаты моей работы.

Быть сегодня успешным – это… Я точно знаю, что человек, который чего-либо добился в жизни, должен оставаться самим собой и не забывать об ответственности перед теми людьми, кому меньше повезло в жизни.

Верите ли Вы в счастливые и несчастливые цифры? Если верите – какие цифры для Вас счастливые: У меня нет счастливых и несчастливых цифр, зато есть день недели, когда очень часто ничего не получалось - это среда.

Что Вы говорите себе, проснувшись утром? А на ночь перед сном: Проснувшись утром, я говорю себе «Надо! Надо идти и делать свое дело ради людей, которые этого от нас ждут».

Если бы у Вас была возможность «начать все с нуля », что именно Вы бы изменили в своей жизни: Я бы все сделал точно так же.

Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему: Счастье в гармонии с внутренним миром, со своими ценностями, с самим собой.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я..." закончу те дела, которых ждут от меня, как от губернатора.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток: Внутренняя порядочность, которая часто истолковывается как слабость и умение искать компромиссы.

Сколько раз в день Вы смотритесь в зеркало и зачем: Раньше вообще не смотрел, сейчас в связи с работой должен внимательно следить за тем, как выгляжу, все ли в порядке. Хотя с возрастом вижу в зеркале все меньше утешительного.

В каком возрасте Вы впервые влюбились: В 17 лет.

Есть ли у Вас любимая книга: «Звездные часы человечества» Стефана Цвейга, «Ночной полет» Антуана де Сент-Экзюпери.

Ваш любимый афоризм: Мы в ответе за тех, кого приручили.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником: Наполеон.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой: Главное достижение - то, что я в всегда остаюсь самим собой, а самая большая ошибка – то, что я слишком доверяю людям.

Какое занятие для Вас - лучший отдых: Общение с друзьями.

Михаил ПАПИЕВ.

Председатель Черновицкой областной государственной администрации.

Родился 1 октября 1960 года в Запорожье.

09.1977 - 05.1982 Студент Черновицкого государственного университета по специальности физик, преподаватель.

05.1982 - 08.1983 Служба в рядах Советской армии.

08.1983 - 06.1984 Студент Черновицкого государственного университета по специальности физик, преподаватель.

07.1984 - 10.1986 Инженер-метролог, Черновицкое производственное объединение «Электронмаш».

10.1986 - 01.1990 Представитель Государственного приема продукции, Черновицкое производственное объединение «Электронмаш».

01.1990 - 04.1993 Председатель кооператива «Альянс», директор МПО «Альянс».

04.1993 - 04.1997 Генеральный директор производственного объединения «Альянс», ассоциация по производству легковых и специализированных автомобилей «Таврия».

04.1997 - 08.1997 Генеральный директор научно-производственного предприятия «Полимермаш».

08.1997 - 08.2000 Заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации.

11.2000 - 04.2002 Секретарь Черновицкого областного комитета СДПУ(о).

05.2002 - 01.2003 Народный депутат Украины.

11.2002 - 02.2005 Министр труда и социальной политики Украины.

04.2005 - 07.2006 Председатель Координационного совета всеукраинской общественной организации «Всеукраинский социальный совет».

08.2006 - 12.2007 Министр труда и социальной политики Украины.

11.2007 - 04.2010 Народный депутат Украины.

С 03.2010 - Председатель Черновицкой областной государственной администрации.