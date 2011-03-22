Зеленые партии стран СНГ подписали Экологическую Конституцию Евразии

Киев. 22 марта. УНИАН. Зеленые Партии стран Содружества Независимых Государств подписали Экологическую Конституцию Евразии.

Сегодня на пресс-конференции УНИАН состоялась презентация и торжественное подписание Экологической Конституции Евразии, разработанной Институтом экологической экспертизы «Зеленый стандарт» по заказу Евразийского Объединения Зеленых Партий.

Экологическую Конституцию подписали лидер украинской партии "Зеленые", председатель Евразийского Объединения Зеленых Партий Александр ПРОГНИМАК, председатель Белорусской партии «Зеленые» Олег НОВИКОВ, Председатель партии зеленых «Руханият» (Казахстан) Мамбеталин СЕРИКЖАН, председатель Российского экологического движения «Зеленые» Анатолий ПАНФИЛОВ, известная балерина, общественный активист «зеленого» движения в России и Украине Анастасия ВОЛОЧКОВА.

Презентуя документ, А.ПРОГНИМАК отметил, что события последних лет показали, что «природа посылает человечеству последние грозные предупреждения перед глобальной экологической катастрофой на планете». По его словам, это и трагические события на японской АЭС «Фукусима-1», и крупнейшая за всю историю утечка нефти в Мексиканском заливе, и стремительные глобальные климатические изменения в виде аномальной жары в Европе, Украине, России. «Поэтому человечество просто не имеет больше морального права продолжать пагубную тенденцию уничтожения Земли», - отметил он.

По словам А.ПРОГНИМАКА, в мире существует много международных и внутригосударственных документов, направленных на улучшение экологии конкретных стран и планеты в целом, однако большинство из них имеют лишь декларативный характер.

По мнению А.ПРОГНИМАКА, пришло время осознать, что без скорейшего внедрения в жизнь глобальной «зеленой» философии цивилизация обречена на гибель.

Он напомнил, что возглавляемое им Евразийское Объединение Зеленых Партий обещало представить на суд общественности конкретные программы по спасению планеты.

«И мы держим свое слово. Сегодня мы презентуем фундаментальный труд нашей организации – Экологическую Конституцию Евразии», - заявил А.ПРОГНИМАК.

«Для меня Экологическая Конституция Евразии – это глобальный «зеленый» мировоззренческий проект атаки на экологический Армагеддон», - добавил он

По словам А.ПРОГНИМАКА, Экологическая Конституция Евразии - это структурированная система норм и положений, выполнение которых гарантирует экологическую безопасность на планете и невозможность возникновения техногенных катастроф.

Важным отличием Экологической Конституции от других международных документов являются конкретные механизмы соблюдения экологической безопасности планеты, обязательные для всех государств.

Также А.ПРОГНИМАК сообщил, что в течение 2011 года Евразийское Объединение Зеленых Партий намерено разработать конкретные национальные программы для Украины, России, Беларуси, Казахстана и других стран с целью реализации основных положений Экологической Конституции Евразии.

Кроме того, лидер украинской партии "Зеленые" сообщил о планах ЕОЗП представить Экологическую Конституцию Евразии в ООН в качестве основы для будущей Экологической Конституции Планеты, а также Евросоюзу – в качестве основы для Экологической Конституции ЕС, СНГ - для базиса Экологической Конституции Содружества, а также руководству азиатских стран.

«Мы уверены, что пройдет совсем немного времени и Экологическая Конституция Евразии выйдет на повестку дня во всем мире. Главное – сделать первый шаг в ее глобальном продвижении, чем и займется активно Евразийское Объединение Зеленых Партий», - заявил А.ПРОГНИМАК.