Самый востребованный психолог-практик Сергей Ващенко научит Вас правильно: мыслить, чувствовать и желать...

На вопросы отвечает самый востребованный в Украине психолог-практик со стажем работы 25 лет- Сергей Ващенко.

Расскажите, пожалуйста, несколько слов о себе и о том, что нового Вы предлагаете людям?

Я думаю лучше я буду говорить о возможностях психологии. Как мне кажется, единственное, что важно сказать о себе, как о носителе знаний по психологии, так это то, что практической наукой я занимаюсь более 25 лет. Являюсь дипломированным специалистом, прошел Прозрение и занимался духовными практиками, изучал подсознание человека, сознательное - бессознательное, изучал особенности женской-мужской психологии. НО самое главное: за это время мне повезло узнать очень много важного и интересного о скрытых особенностях человека. Именно эти знания я готов предложить миру.

Как Вы считаете, что самое главное нужно людям в практической психологии?

Самым важным, наверное, можно назвать то, что, зная психологические законы можно научиться так влиять на жизнь и обстоятельства, что все самые важные события для счастья данного человека будут происходить легко, естественно, своевременно и без малейшего напряжения. Также людям важно будет узнать, что все системы образования, которые принимали участие в формировании их интеллекта, преследовали одну цель, - полное порабощение сознания, воли и личности каждого из нас. Если кто-то пожелает стать самостоятельной и счастливой личностью, ему понадобится полностью пересмотреть старое мировоззрение и сформировать новую систему знаний, построенную на собственном опыте побед и достижений.

С чего следует начинать познание в данной области?

В первую очередь человек должен самостоятельно осознать тот факт, что его не всё устраивает в собственной жизни. Следующий шаг заключается в том, чтобы осознать, что во всех неприятностях, которые есть у человека, виноват он сам. Если человек поймёт, что своим отношением к жизни он сам строит будущие события, то в следующий раз он вряд ли пожелает самостоятельно привлекать в свою жизнь неудачи и неприятности мыслями, страхами и желаниями.

Также очень важно научиться правильно: мыслить, чувствовать и желать.

То есть Вы говорите о том, что мысли человека сбываются?

Да, в целом можно сказать, что мысли человека, сбываются в его жизни. Это один из важнейших законов не только психологии, но и всей жизни. Но одновременно многие люди на опыте знают, что они очень часто думают о том, что для них важно, а в жизни происходит всё наоборот. Их мысли и желания не сбываются. Таким людям сложно поверить, что мысли влияют на их жизнь. Они не могут ещё осознать того, что умом они стремятся к чему-то одному, а на уровне подсознания разрушают все свои сознательные усилия. Вот например человек очень хочет быть богатым и сознательно все для этого делает, но ему то не везет, то не получается, то заработанная сумма резко уходит. Это несоответствие программ сознания - подсознания. В подсознании могут быть заложены программы бедности, могут провоцироваться страхи и др. И если программы не менять, то что бы человек не делал на пути к достижению цели – все напрасно. Поэтому лучше говорить не о том, что мысли сбываются, а о том, как важно научиться правильно: думать, чувствовать и добиваться реализации осознанных потребностей. Именно этому искусству построения собственной жизни мы стремимся обучить людей, популяризуя знания по психологии.

Скажите, пожалуйста, если Вы утверждаете, что все образовательные системы преследуют одну цель – поработить сознание человека, как же Вы сами учите людей чему–то, утверждая, что желаете принести им пользу?

Хороший вопрос. А мы и не даём людям каких-либо инструкций, или конкретных знаний, а предлагаем им методики самопознания, которые со временем приведут человека к полному преобразованию его сознания. Такое преобразование происходит благодаря осознанию человеком тех новых сил, которые он обнаруживает у себя и с помощью которых он становится хозяином своей жизни. В нашем центре и близко нет двух похожих, одинаковых людей. В каждом мы развиваем его индивидуальность и уникальность!

Вы сказали о пробуждении скрытых сил. Это, наверное, очень сложно, да и опасно?

Пробуждение скрытых сил, которые таятся в нашем подсознании, происходит очень быстро и легко. Они есть в подсознании у каждого человека. Наши методики позволяют раскрыть в себе феноменальные способности, НО… Но, необходимо признать, некоторые подсознательные силы имеют сильную негативную окраску. Необходимо будет научиться грамотно использовать ресурсы такого свойства. От этого никуда не денешься. Технику безопасности необходимо соблюдать. А вот научиться сознательно строить свою жизнь действительно очень сложно. Этому человек должен будет научиться сам. Мы сможем помочь ему осознать в целом механизмы, по которым осуществляются те или иные события нашей жизни, дадим законы, которые работают в жизни. Но научиться строить свою жизнь нужно самостоятельно.

А что еще может дать нам психология?

Очень много. Например:

1. Можно научиться управлять свои здоровьем с помощью сознания. С точки зрения психологии, болезней вообще не существует. Проявления, которые выглядят как болезнь, должны либо помочь нам осознать свои ошибки, либо являются уроками, подталкивающими нас к более глубокому пониманию себя.

2. Счастье человека зависит не от наличия или отсутствия у него признанных обществом атрибутов, а от соответствия или несоответствия своему собственному таланту, своему Я. Человек, познавший и реализовавший свой талант всегда будет гармоничным, уравновешенным и удовлетворенным собственной жизнью.

3. Осознание своего психологического потенциала приводит человека к познанию собственного Я. Познание Я позволяет человеку обрести те способности, которыми никто другой не обладает. Стратегически грамотное продвижение своих талантов в социуме позволяет человеку стать единственным в своем роде специалистом (позволяет обладать эксклюзивными, исключительными возможностями), который имеет право претендовать на сверхвысокую оплату своего времени и труда.

В ближайшее время на УНИАН стартуют два Ваших семинара: «Скрытые возможности человека» 9 апреля и совсем скоро, в эту субботу, 26 марта «Козыри и слабости мужской и женской психологии». Расскажите пару слов о Вашем семинаре?

Мой многолетний опыт изучения женской психологии раскрыл совершенно потрясающие и удивительные вещи. Женщины настолько талантливы, в них заложены такие феноменальные возможности – развитая интуиция, умение влиять на пространство, способность добиваться своих целей, умение чувствовать ситуацию, читать мысли… этот список можно продолжить. Женщинам нужно рассказать об этом! Они делают все эти вещи, неосознавая. Также хочется донести информацию о подсознательных программах, которые часто мешают осознать, пользоваться своими талантами и строить свою жизнь. Я очень хочу донести женщинам эту информацию, чтобы они стали еще сильнее, успешней, уверенней и пользовались своими преимуществами. Для мужчин тоже много сюрпризов! Все остальное – на семинаре.

Почему для Вас важно участие в проекте «Сделай себя сам»?

Полная система знаний, которую мы предлагаем, изложена в рабочей гипотезе с общим названием «Сам себе психоаналитик». Эта гипотеза призвана помочь человеку увидеть скрытые движущие силы, управляющие его жизнью и подготавливают его к самостоятельной переоценке ценностей и знаний, которые у него были. Мы не даем человеку рецептов, и догматических знаний, а подготавливаем его к осознанию своего предназначения и к обнаружению гармоничного способа самореализации. Именно это качество нашего подхода очень сильно резонирует с названием и концепцией проекта «Сделай себя сам». Мы можем подсказать где, что и как можно искать, но СЕБЯ ВЫ СДЕЛАЕТЕ САМИ! Радует, что проект собрал квалифицированных и разносторонних специалистов. Мы очень благодарны Валентину Бадраку, институту одаренного ребенка, УНИАНу за возможность участия в проекте «Сделай себя сам»!

Программа ближайшего семинара от Сергея Ващенка http://press.unian.net/ukr/seminars-109382.html

(тел. для записи – 279-33-53; или по эл. почте vika@unian.net)