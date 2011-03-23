Семенюк планирует баллотироваться на должность председателя ФПУ

Киев. 23 марта. УНИАН. Руководитель Всеукраинской общественной организации «Союз женщин Украины «За будущее детей» Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО планирует баллотироваться на должность председателя Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее информации, выборы председателя ФПУ должны состояться сегодня в ходе очередного съезда Федерации профсоюзов Украины. Вместе с тем В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявила, что осуществляются препятствия для ее участия в этом съезде, в частности, уставная комиссия до сих пор не предоставила ей приглашение на собрание. По информации В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, формальной причиной для отказа стало то, что она не указала в анкете свое гражданство и не имеет 5-летнего стажа работы в профсоюзных органах ФПУ. В то же время В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО отметила, что после полученных замечаний предоставила комиссии нотариально заверенную копию справки о том, что является гражданином Украины.

В свою очередь, председатель организации, делегировавшей В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО - Украинской федерации профсоюзных организаций, - Профсоюза работников совместных предприятий Анатолий МИХАЙЛЕНКО заявил, что требование о 5-летнем стаже противоречит нормам украинского законодательства, согласно которому каждый член профсоюза имеет право избирать и быть избранным в выборные органы профсоюза.

Он также отметил, что в случае недопуска В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО на съезд, планирует сам поднять вопрос о ее участии в съезде, а также предложить ее кандидатуру на должность председателя Федерации профсоюзов Украины.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО также не исключила обращение в суд, если ее не допустят к участию в съезде ФПУ.

Руководитель организации «Союз женщин Украины «За будущее детей» также отметила, что на сегодняшний день только ее кандидатура является альтернативой ныне действующему председателю ФПУ Василию ХАРЕ, поскольку, по ее информации, больше никто не планирует выдвигать свою кандидатуру на эту должность.

По убеждению В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, робота В.ХАРЫ в должности председателя ФПУ является неудовлетворительной, поскольку ему не удалось наладить эффективный диалог между коллективами предприятий, работодателями и властью. По ее словам, сегодня все более ощутимым является разрыв между рядовыми членами профсоюзов и руководством ФПУ.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО также отметила, что ФПУ не организовала учет объектов собственности, которая находится на балансе профсоюзов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве открывается VI Съезд Федерации профсоюзов Украины. На съезд должны приехать около 700 представителей профсоюзов и территориальных профобъединений. Среди вопросов, которые планируется рассмотреть на съезде, – переизбрание председателя Федерации профсоюзов, обсуждение трудовых прав граждан и условий для защиты интересов работающих.