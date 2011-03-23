Наливайченко считает, что дело против Кучмы возбуждено на основе показаний Пукача

Киев. 23 марта. УНИАН. Лидер партии «Наша Украина», экс-председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает, что уголовное дело в отношении бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ возбуждено на основе свидетельств экс-генерала МВД Алексея ПУКАЧА по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Эта тема появилась именно сейчас, поскольку был задержан в июле 2009 года генерал ПУКАЧ, который дает серьезные показания», - сказал он.

При этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО выразил надежду, что показания А.ПУКАЧА станут основой не только для расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Л.КУЧМЫ, но и против других должностных лиц, которые знали об этом преступлении, но покрывали его.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО пообещал дать журналистам более полный комментарий по этому поводу в пятницу, 25 марта.

Как сообщал УНИАН, 22 марта первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего Президента Украины Л.КУЧМЫ. По словам первого заместителя генпрокурора, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Р.КУЗЬМИН также сообщил, что Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Справка УНИАН. Журналист Г.Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области было найдено тело без головы, которое, согласно выводам экспертов, могло принадлежать журналисту.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – экс-генерал МВД А.ПУКАЧ - находился в розыске с 2005 года и был задержан 21 июля 2009 г.

6 декабря 2010 года пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что Главное управление по расследованию особо важных дел завершило расследование по уголовному делу по обвинению А.ПУКАЧА в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины и ч. 3 ст. 166 и пп. «в», «і» ст. 93 Уголовного кодекса Украины 1960 года.

Досудебным следствием установлено, что в ночь на 17 сентября 2000 года А.ПУКАЧ, действуя по указанию тогдашнего министра внутренних дел Ю.Кравченко и других должностных лиц, совершил умышленное убийство Г.Гонгадзе по предварительному сговору группой лиц, в связи с выполнением потерпевшим общественных и журналистских обязанностей.