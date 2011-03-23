«Наша Украина» будет требовать отставки правительства, если не прекратится закрытие школ

Киев. 23 марта. УНИАН. Партия «Наша Украина» будет требовать отставки правительства в случае, если власть будет продолжать политику закрытия школ.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, партия перешла ко всем возможным действиям, чтобы не допустить закрытия нескольких школ в Макеевке и Донецке. Он заметил, что еще 3 марта представители «Нашей Украины» посетили Донецкую область, где сложилась критическая ситуация вокруг закрытия школ. Следствием этого, отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, стало внесение в Верховную Раду проекта постановления о моратории на закрытие школ.

Председатель политсовета «Нашей Украины» назвал циничным заявления власти, что закрытие школ связано с недостатком средств на их финансирование, но при этом власть расходы на свое содержание увеличивает на 40%.

«В случае, если правительство откажется от собственных людей и собственных школ, мы как оппозиция будем требовать отставки такой власти и таких министров, и чиновников, и назначения людей, знающих, зачем они приходят на государственную службу», - добавил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В свою очередь, координатор родительских комитетов Макеевки Татьяна САДОВАЯ заявила, что если власть и в дальнейшем будет отказываться от встреч с родительскими комитетами, то родители учеников школ, находящихся под угрозой закрытия, будут прибегать к голодовке.

Как заметила представитель родительского комитета Макеевской ООШ №17 Татьяна КЛИМЕНКО, в Макеевке планируется закрыть 8 школ и, по непроверенным данными, две больницы и частично интернат «Радуга». По ее словам, закрытие школ из-за недостаточного количества учеников является надуманным, поскольку в соседних детсадах группы переполнены, и уже в следующем году эти дети пойдут в школу и проблема с наполняемостью будет решена.

Со своей стороны, народный депутат от НУ-НС Лилия ГРИГОРОВИЧ отметила, что парламент должен сделать все, чтобы безотлагательно принять постановление о моратории на закрытие школ. По ее словам, если действительно сократить расходы на содержание чиновнического аппарата, то 20-30% этих средств хватит для финансирования нормального функционирования школ.