ХАРИЗМА И ВЛИЯНИЕ. УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ И ОРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО
мастер-класс самого востребованного в Украине эксперта по системному развитию личности и бизнеса, основателя компании Isaac Pintosevich Systems, автора многих методик по системному развитию, а также книг-бестселлеров «10 заповедей успеха» и «7 заповедей энергии и здоровья”, лучшего бизнес-тренера Украины 2007 года по оценкам Украинской Академии Тренинга и 2009 года – 2-е место в рейтинге Международной Ассоциации Профессионалов Развития Личности - ИЦХАКА ПИНТОСЕВИЧА «Харизма и влияние. Уверенность в себе и Ораторское мастерство».
ВЫ УЗНАЕТЕ:1. Какая позиция наиболее успешна в переговорах любой сложности?
2. Как управлять восприятием людей по отношению к себе?
3. Как говорить, чтобы убеждать аудиторию?
4. Как увеличить свое позитивное влияние на мир?
5. Где брать самомотивацию в достижении своих Целей?
6. Как убрать страх перед выступлением и быть уверенным в себе?
На мастер-классе Ицхака Пинтосевича в УНИАН вы:
- Научитесь самым действенным инструментам личной эффективности, которые существуют в мире на сегодняшний день
- Узнаете, как инициировать изменения в своей жизни
- Станете во много раз увереннее в себе
- Узнаете об алгоритмах достижения целей
- Овладеете самыми действенными инструментами ораторского мастерства
- Познаете искусство коммуникации и убеждения
За 2 часа мастер-класса Вы получите и ощутите необыкновенный заряд энергии, вдохновения и внутренней силы!
О ТРЕНЕРЕ Ицхак Пинтосевич
Ицхак Пинтосевич- тренер, автор методик: "Genesis - Путь Бабочки" , "10 Заповедей Успеха" и "7 Заповедей Энергии и Здоровья", "Это ПобеДА!!!", "Создатель Игры", автор книг бестселлеров "10 Заповедей Успеха" и "7 Заповедей Энергии и Здоровья".
Лучший Бизнес-Тренер Украины 2007 года по оценкам Украинской Академии Тренинга. 2009 год – 2-е место в рейтинге Международной Ассоциации Профессионалов Развития Личности.
Ицхак Пинтосевич является признанным лидером и экспертом в области системного развития личности и бизнеса. Этот статус он получил благодаря 10-ти летнему изучению всех существующих в мире систем прикладной психологии и обучению у таких признанных мастеров Успеха, как Ицхак Адизес, Энтони Роббинс, Мерилин Аткинсон и др.
Миссия Ицхака Пинтосевича - помочь людям улучшить свою жизнь и реализовать свой потенциал.
Выступления Ицхака всегда имеют особую легкость, честность и жизнерадостность. Все без исключения слушатели отмечают его замечательное чувство юмора. Смотря на его выступления, хочется шутить и улыбаться, радоваться жизни, совершенствовать себя и быть таким же успешным как он.
Именно его называют тренером Успеха №1, потому что среди его учеников находятся выдающиеся личности современности, которые благодаря работе с Ицхаком, достигают невероятных успехов.
Стоимость мастер-класса -300грн.
Каждый участник получит в подарок книгу бестселлер Ицхака Пинтосевича "10 Заповедей Успеха"!!!
(УНИАН, Крещатик, 4, тел. для записи – 279-33-53; или по эл. почте vika@unian.net)