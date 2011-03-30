ХАРИЗМА И ВЛИЯНИЕ. УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ И ОРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО

ВЫ УЗНАЕТЕ: 1. Какая позиция наиболее успешна в переговорах любой сложности?

2. Как управлять восприятием людей по отношению к себе?

3. Как говорить, чтобы убеждать аудиторию?

4. Как увеличить свое позитивное влияние на мир?

5. Где брать самомотивацию в достижении своих Целей?

6. Как убрать страх перед выступлением и быть уверенным в себе?

На мастер-классе Ицхака Пинтосевича в УНИАН вы:

- Научитесь самым действенным инструментам личной эффективности, которые существуют в мире на сегодняшний день

- Узнаете, как инициировать изменения в своей жизни

- Станете во много раз увереннее в себе

- Узнаете об алгоритмах достижения целей

- Овладеете самыми действенными инструментами ораторского мастерства

- Познаете искусство коммуникации и убеждения

За 2 часа мастер-класса Вы получите и ощутите необыкновенный заряд энергии, вдохновения и внутренней силы!

О ТРЕНЕРЕ Ицхак Пинтосевич - тренер, автор методик: "Genesis - Путь Бабочки" , "10 Заповедей Успеха" и "7 Заповедей Энергии и Здоровья", "Это ПобеДА!!!", "Создатель Игры", автор книг бестселлеров "10 Заповедей Успеха" и "7 Заповедей Энергии и Здоровья".

Лучший Бизнес-Тренер Украины 2007 года по оценкам Украинской Академии Тренинга. 2009 год – 2-е место в рейтинге Международной Ассоциации Профессионалов Развития Личности.

Ицхак Пинтосевич является признанным лидером и экспертом в области системного развития личности и бизнеса. Этот статус он получил благодаря 10-ти летнему изучению всех существующих в мире систем прикладной психологии и обучению у таких признанных мастеров Успеха, как Ицхак Адизес, Энтони Роббинс, Мерилин Аткинсон и др.

Миссия Ицхака Пинтосевича - помочь людям улучшить свою жизнь и реализовать свой потенциал.

Выступления Ицхака всегда имеют особую легкость, честность и жизнерадостность. Все без исключения слушатели отмечают его замечательное чувство юмора. Смотря на его выступления, хочется шутить и улыбаться, радоваться жизни, совершенствовать себя и быть таким же успешным как он.

Именно его называют тренером Успеха №1, потому что среди его учеников находятся выдающиеся личности современности, которые благодаря работе с Ицхаком, достигают невероятных успехов.

Стоимость мастер-класса -300грн.

Каждый участник получит в подарок книгу бестселлер Ицхака Пинтосевича "10 Заповедей Успеха"!!!

(УНИАН, Крещатик, 4, тел. для записи – 279-33-53; или по эл. почте vika@unian.net)