ХАРИЗМА И ВЛИЯНИЕ. УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ И ОРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО

19:00, 30 марта 2011
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мастер-класс самого востребованного в Украине эксперта по системному развитию личности и бизнеса, основателя компании Isaac Pintosevich Systems, автора многих методик по системному развитию, а также книг-бестселлеров «10 заповедей успеха» и «7 заповедей энергии и здоровья”, лучшего бизнес-тренера Украины 2007 года по оценкам Украинской Академии Тренинга и 2009 года – 2-е место в рейтинге Международной Ассоциации Профессионалов Развития Личности - ИЦХАКА ПИНТОСЕВИЧА «Харизма и влияние. Уверенность в себе и Ораторское мастерство».

ВЫ УЗНАЕТЕ:

1. Какая позиция наиболее успешна в переговорах любой сложности?

2. Как управлять восприятием людей по отношению к себе?

3. Как говорить, чтобы убеждать аудиторию?

4. Как увеличить свое позитивное влияние на мир?

5. Где брать самомотивацию в достижении своих Целей?

6. Как убрать страх перед выступлением и быть уверенным в себе?

 

 

 

На мастер-классе  Ицхака Пинтосевича в УНИАН вы:

- Научитесь самым действенным инструментам личной эффективности, которые существуют в мире на сегодняшний день

- Узнаете, как  инициировать изменения в своей жизни

- Станете во много раз увереннее в себе

- Узнаете об алгоритмах достижения целей

- Овладеете самыми действенными инструментами ораторского мастерства

- Познаете искусство коммуникации и убеждения

За 2 часа мастер-класса Вы получите и ощутите необыкновенный заряд энергии, вдохновения и внутренней силы!

О ТРЕНЕРЕ

Ицхак Пинтосевич

- тренер, автор методик: "Genesis - Путь Бабочки" , "10 Заповедей Успеха" и "7 Заповедей Энергии и Здоровья", "Это ПобеДА!!!", "Создатель Игры", автор книг бестселлеров "10 Заповедей Успеха" и "7 Заповедей Энергии и Здоровья".

Лучший Бизнес-Тренер Украины 2007 года по оценкам Украинской Академии Тренинга. 2009 год – 2-е место в рейтинге Международной Ассоциации Профессионалов Развития Личности.

Ицхак Пинтосевич является признанным лидером и экспертом в области системного развития личности и бизнеса. Этот статус он получил благодаря 10-ти летнему изучению всех существующих в мире систем прикладной психологии и обучению  у таких признанных мастеров Успеха, как Ицхак Адизес, Энтони Роббинс, Мерилин Аткинсон и др.

Миссия Ицхака Пинтосевича -  помочь людям улучшить свою жизнь и реализовать свой потенциал.

Выступления Ицхака всегда имеют особую легкость, честность и жизнерадостность. Все без исключения слушатели отмечают его замечательное чувство юмора. Смотря на его выступления,  хочется шутить и улыбаться, радоваться жизни, совершенствовать себя и быть таким же успешным как он.

Именно его называют тренером Успеха №1, потому что среди его учеников находятся выдающиеся личности современности, которые благодаря работе с Ицхаком, достигают невероятных успехов.

Стоимость мастер-класса -300грн.

Каждый участник получит в подарок книгу бестселлер Ицхака Пинтосевича "10 Заповедей Успеха"!!!

(УНИАН, Крещатик, 4, тел. для записи – 279-33-53; или по эл. почте vika@unian.net)

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