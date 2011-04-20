В Киеве презентованы результаты независимого оценивания национальной системы добропорядочности Украины

Киев. 20 апреля. УНИАН. В Киеве состоялась презентация результатов независимого оценивания национальной системы добропорядочности Украины.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент творческого объединения «ТОРО», которое является контактной группой в Украине организации Transparency International, Алексей ХМАРА напомнил, что 7 апреля Верховная Рада приняла долгожданный антикоррупционный закон.

По его словам, украинцы возлагают надежды на его успешное внедрение, однако реальное воплощение закона в жизнь невозможно без системных антикоррупционных реформ.

А.ХМАРА заметил, что на сегодняшний день фактически ни один из ключевых государственных институтов и секторов Украины не способны противодействовать коррупции, что и продемонстрировали результаты независимого оценивания национальной системы добропорядочности Украины, выполненного по признанной в мире методологии Transparency International.

Презентуя результаты исследования, директор правовых программ Лаборатории законодательных инициатив Денис КОВРИЖЕНКО рассказал, что исследование предусматривало комплексную оценку возможности 13 ключевых институтов и секторов успешно противодействовать коррупции.

В этот перечень вошли политические партии, Центральная избирательная комиссия, правоохранительные органы, Верховная Рада, средства массовой информации, Кабинет министров, Счетная палата, органы судебной власти, бизнес-сектор, публичный сектор, Омбудсман, специализированные антикоррупционные органы, организации гражданского общества. По каждому институту оценивались их возможность эффективно осуществлять деятельность, связанную с противодействием коррупции, прозрачность и подотчетность, а также роль в предотвращении коррупции и обеспечении должного управления.

Д.КОВРИЖЕНКО отметил, что по результатам исследования ни один из исследованных институтов или секторов не набрал больше 64 баллов из необходимых 100, тогда как средний показатель по институтам (секторам) составляет 44 балла. 5 из 13 институтов и секторов получили балл ниже 40, что означает их несостоятельность оказывать какое-либо влияние на общий уровень коррупции. Он добавил, что наибольший балл получила Счетная палата (65,97), а наименьший – политические партии (34,72).

Исследование “Национальная система добропорядочности в Украине” осуществлялось творческим объединением “ТОРО” и Лабораторией законодательных инициатив в методическом сопровождении секретариата Transparency International. Исследование было проведено с мая по декабрь 2010 года по методологии, разработанной Transparency International и апробированной больше чем в 70 странах мира.