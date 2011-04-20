KSG Аgro привлек 40 млн. долл., завершив IPO на Варшавской бирже

Киев. 20 апреля. УНИАН. Один из крупнейших украинских агрохолдингов KSG Аgro S.A. привлек 40 млн. долл., завершив первичное публичное размещение (IPO) акций на Варшавской фондовой бирже (ВФБ).

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель совета директоров и акционер KSG Аgro S.A. Сергей КАСЬЯНОВ.

По его информации, в ходе IPO было размещено около 33% акций компании, покупателями выступили более 20 европейских инвестиционных фондов, доля частных инвесторов в портфеле превысила 10%. По итогам размещения капитализация KSG Аgro составила 120 млн. долл.

По словам исполнительного директора представительства Варшавской фондовой биржи в Украине Андрея ДУБЕЦКОГО, данное размещение можно охарактеризовать как успешное, поскольку значение мультипликаторов (EV/EBITDA – 10,94 и EV/НА ~ 3,964) превышает средние показатели по рынку. Он также сообщил, что в начале мая запланирован листинг акций компании на ВФБ.

Директор инвестиционно-банковского департамента Visum Capital Денис АЛЕШИН отметил, что именно его компания занималась подготовкой KSG Аgro к IPO на ВФБ. Он также сообщил, что это одно из первых IPO украинских компаний в этом году. По его словам, весь процесс подготовки компании к IPO занял всего три месяца.

По информации С.КАСЬЯНОВА, привлеченные в ходе IPO, а также полученные от хозяйственной деятельности компании средства планируется в этом году направить на ряд целей, касающихся развития компании. В частности, на расширение на 20 тыс. га земельного банка компании планируется направить 10 млн. 700 тыс. долл., на обновление парка сельскохозяйственной техники – 6,5 млн. долл., пополнение оборотного капитала – около 10 млн. долл., инвестиции в развитие овощеводчества – 4,2 млн. долл., приобретение элеватора – около 6 млн. долл., инвестиции в поливные комплексы должны составить 2 млн. долл., выплата лизинговых платежей за машины и оборудование – 1,5 млн. долл. Всего, по словам С.КАСЬЯНОВА, на конец этого года общий земельный банк компании должен составить около 60 тыс. га, из них около половины будет отведено под озимые.

Справка УНИАН. KSG Аgro является одним из крупнейших агрохолдингов Центральной и Восточной Украины. Главные активы сконцентрированы в Днепропетровской области, занимается главным образом растениеводством.

В 2010 году компания увеличила чистую прибыль в 4 раза - до 10 млн. долл. при увеличении дохода до 15,6 млн. долл. с 13,8 млн. долл. в 2009 году.