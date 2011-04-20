В Алуште 18-22 мая пройдет первый Европейский экономический конгресс

Киев. 20 апреля. УНИАН. В течение 18-22 мая 2011 года в Алуште (АР Крым) пройдет первый Европейский экономический конгресс, организованный Европейским экономическим сенатом (ЕЭС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции генеральный секретарь Международного комитета по защите прав налогоплательщиков в странах Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии Лора АПАСОВА.

По ее словам, в ходе конгресса будут рассмотрены вопросы сотрудничества между ЕС и украинским бизнесом. Представители сторон проведут открытую дискуссию о путях развития экономики, реализации структурных реформ (пенсионной, здравоохранения, налоговой) и стратегии инвестирования в современной экономической ситуации в ЕС и Украине.

По словам Л.АПАСОВОЙ, конгресс будет проведен за частные средства.

Как отметил директор Европейского экономического сената, генеральный секретарь Ассоциации налогоплательщиков Европы Майкл ЕГЕРЬ, к участию в конгрессе приглашены украинские политики. «Мы охотно хотели бы проводить дискуссии с политиками. Мы пригласили важных политиков, но пока ответа особого не было. Мы всегда готовы к диалогу», – сказал он.

М.ЕГЕРЬ также отметил, что в Европейский экономический сенат входят 300 сенаторов, которые, в частности, принимают участие в решении важных вопросов в ЕС.

По мнению сенатора ЕЭС Тони НАУМОВА, Украине необходимо решить ряд вопросов для привлечения иностранных инвесторов, в частности, ввести «законодательные нормы о прибыльности и возврате инвестиций».

Справка УНИАН. Влиятельная европейская организация Европейский экономический сенат в феврале 2010 года приняла решение о предоставлении мест в сенате украинским политикам и бизнесменам.