Швейцарская группа High-Tech Bridge планирует инвестировать в информационную безопасность на Украине

Ведущий европейский поставщик услуг информационной безопасности, Швейцарская группа High-Tech Bridge, анонсирует свое дальнейшее расширение, в том числе на рынок Украины.

High-Tech Bridge специализируется в аудитах безопасности и тестах на проникновение для банковского и финансового сектора. В 2011 году группа намерена вложить 1.2 млн долларов в собственную технологическую лабораторию, которая разрабатывает и поставляет ее клиентам новейшие технологии защиты и нападения в сети. По заявлению генерального директора группы, господина Ильи Колошенко - швейцарца украинского происхождения, High-Tech Bridge намерена и дальше инвестировать в разработку собственных инновационных технологий защиты: «В целях прогрессивного увеличения нашей доли рынка, и перманентного улучшения качества поставляемых услуг, наша компания заинтересована в полном или частичном выкупе перспективных компаний, специализирующихся в сфере информационной безопасности. Ни для кого не секрет, что Украинские ИТ эксперты высоко ценятся на западе, поэтому Украинские стартапы представляют для нас особый интерес».

По словам технического директора High-Tech Bridge, господина Фредерика Бурла, группа удвоила технический персонал в 2010 году и не планирует снижать темпы в 2011: «High-Tech Bridge уверенно остается технологическим лидером в сфере ИТ безопасности за счет нашей собственной лаборатории, которая объединяет ведущих мировых экспертов по безопасности».

Господин Колошенко добавляет: «High-Tech Bridge остается полностью швейцарской компанией со штаб-квартирой в Женеве, чтобы гарантировать абсолютную конфиденциальность и защиту данных нашим клиентов, обеспеченную законодательной базой Швейцарии».

Дополнительная информация:

Г-н. Себастьен Флаккавенто

Тел: +41 22 723 24 24

E-mail: info@htbridge.ch

Web: http://www.htbridge.ch