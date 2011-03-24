24 марта 2011 года в УНИАН состоялась пресс-конференция на тему: «Курортный сезон-2011: Крым готов встречать туристов». В пресс-конференции приняли участие: ПСАРЕВ Георгий Юрьевич – заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым – министр курортов и туризма Автономной Республики Крым; ВОЛЧЕНКО Вадим Александрович – председатель Республиканского комитета Автономной Республики Крым по информации.

Крым является одним из крупнейших курортных регионов на территории бывшего СССР, привлекающим миллионы отдыхающих из стран СНГ и дальнего зарубежья. Всего в Крыму насчитывается более 600 санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, более 2000 отелей и мини-пансионатов. Ежегодно Крым посещают около 6 млн. туристов.

Ожидается, что в этом году Крым посетит более 6 млн. туристов. Для этого есть все предпосылки.

Президент Украины Виктор Янукович поставил задачу превратить Крым в жемчужину Украины. С этой целью центральные органы власти, Верховный Совет АРК, крымское правительство под руководством премьер-министра Василия Джарты разрабатывают целый комплекс программ и проектов, нормативно-правовых актов, законов Украины, которые будут способствовать развитию инфраструктуры курортных регионов, их популяризации на мировом туристическом рынке. В Стратегии развития Крыма до 2020 года рекреация является главным приоритетом развития полуострова.

К началу курортного сезона в Крыму порядка полумиллиарда гривен вложено в дороги государственного и местного значения, обновлен троллейбусный парк – 61 новый современный троллейбус работает на городских и междугородних маршрутах. Ведется строительство нового пригородного железнодорожного комплекса. Отремонтированы и построены платформы, мосты, линии электропередач, реконструировано железнодорожное полотно, построено 6 километров второго пути. Активно внедряются такие новшества, как чартерные поезда. Например, в этом году будет курсировать чартерный поезд Москва – Евпатория. Билеты на него будут дешевле, сервис лучше, а расписание удобней.

В Симферопольском аэропорту заканчивается реконструкция терминала прибытия, осуществлена существенная модификация системы безопасности полетов. Правительство Крыма стимулирует открытие новых авиарейсов. Планируется открытие десятка новых авиарейсов между Крымом и Киевом, Москвой, Санкт-Петербургом, Самарой, Новосибирском, а также такими странами, как Польша, Австрия и Турция. Достигнута договоренность о новом регулярном low-cost авиарейсе между Москвой и Крымом. Минимальная стоимость билета составит $15. Такой рейс осуществляет компания «Авианова». Разработана концепция развития малой и спортивной авиации, реализация которой приблизит Крым к мировым стандартам в этой отрасли.

Завершено строительство нового морского вокзала пункта пропуска «Крым», что значительно улучшит качество обслуживания пассажиров морского транспорта.

Для улучшения качества мобильной связи в Крыму установлено 12 новых базовых станций и увеличена емкость существующих, что позволило увеличить зону покрытия на территории Крымского полуострова до 96% и получить более качественные услуги мобильной связи.

Главный потенциал Крыма – его оздоровительные возможности. Прежде всего, это неоценимый курортологический ресурс: грязи, воды, климат, а также уникальный опыт медперсонала оздоровительных пансионатов полуострова.

К началу курортного сезона более 300 крымских здравниц и отелей отремонтировали свой номерной фонд, 160 объектов размещения осуществили полную реконструкцию. Среди них – Государственное предприятие Министерства обороны Украины «Сакский центральный военно-клинический санаторий им.Н.И.Пирогова», санаторий «Саки», Пансионат «Дом творчества «Актер» (г.Ялта), пансионат «Лучезарный» (Симферопольский район), санатории «Слава» и «Золотой колос» (г. Алушта) и многие другие.

Только за последний год учеными Украинского НИИ детской курортологии и физиотерапии (г. Евпатория), Украинского НИИ медицинской реабилитации и курортологии (г.Одесса), Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского были разработаны и эффективно используются в крымских здравницах уникальные методики реабилитации детей с онкологическими заболеваниями (детский санаторно-оздоровительный центр «Дружба», г. Евпатория), методики реабилитации больных после операций протезирования крупных суставов (санаторий «Дружба», г. Евпатория; Сакский военный санаторий им.Н.И.Пирогова), разработана уникальная методика диагностики и реабилитации остеопороза у детей и взрослых (санатории «Дружба», «Здравница», «Юбилейный», «Орленок» г. Евпатория; санаторий им. Бурденко, г.Саки). Обоснованы и внедрены в практику лечения питьевые минеральные воды «Савлах-Су» и «Планета» (санатории «Мисхор», «Днепр», г. Ялта; санаторий «Приморье», пансионат с лечением «Планета», г. Евпатория).

Природные лечебные факторы используются в комплексе с методами аппаратной физиотерапии, массажа, ЛФК. Хорошо зарекомендовали себя и нетрадиционные методы лечения - мануальная терапия, биорезонансная терапия, психоэмоциональная коррекция, фитотерапия, ароматерапия, спелеотерапия, пищевые биологические добавки «Эноант», разработанные на базе виноматериалов.

В здравницах Крыма активно внедряются SPA-программы. Сегодня на территории полуострова работают 74 SPA-комплекса. В настоящее время широко развиты и применяются следующие SPA-программы: антистрессовые, детоксикации, коррекции фигуры, эстетики тела и другие. Продолжительность SPA-программ варьируется в зависимости от пожеланий заказчика от одного до 14 дней, имеются программы выходного дня, существует также ознакомительный тур «SPA-экскурс». Программы рассчитаны на мужчин, женщин, детей, людей среднего и старшего возраста. Для занятых людей и бизнесменов разработаны туры выходного дня, сочетающие отдых и восстановление жизненных сил. Основным перспективным преимуществом крымских SPA-курортов является применение SPA-программ с использованием фитопрепаратов, растительных эфирных масел, винограда и продуктов его переработки, препаратов лечебной грязи, водорослей, морской соли, морепродуктов в сочетании с использованием природных лечебных ресурсов.

Введение обязательной категоризации гостиничных услуг позволит стимулировать предпринимательскую конкуренцию, повысить качество предоставляемых гостиничных услуг, окажет положительное влияние на имидж туристической отрасли Украины.

До сегодняшнего дня в Крыму было всего 15 отелей, прошедших категоризацию на звездность. В 2011 году их количество увеличится в два раза.

Повышаются требования к обслуживающему персоналу гостиничных учреждений. Руководители объектов размещения организуют программы обучения персонала (менеджеры, портье, горничные), стимулируют и поощряют знание иностранных языков

Откроются новые туристические объекты. Например, в Керчи откроется музей голографии, где туристы будут иметь возможность ознакомиться с новым туристическим маршрутом «Христианские пути Керчи». Ценителям крымских вин станет доступен новый дегустационный зал винзавода «Таврида» в селе Кипарисное (г.Алушта). На набережной г. Алушта впервые будет свободный доступ к Интернету Wi-Fi.

Все это добавится к тому, что в Крыму ежегодно проводится более 100 фестивалей. Среди них такие, как джаз-фестиваль (Коктебель), кинофестиваль (Ялта), фестиваль «Республика «Z» (Сакский район), в МДЦ «Артек» состоится детский фестиваль «Новая волна», Международный песенный конкурс молодых исполнителей «Крым Мьюзик Фест». Работает 22 государственных музея и свыше 200 музеев различной ведомственной подчиненности. Открыты для показа более 10 дворцов. Работает 6 аквапарков. Кроме того, в июне 2011 года в Крыму впервые состоится этап кубка мира по авторалли «Intercontinental Rally Challenge», на который планируют прибыть порядка 500 тысяч туристов. Также летом в Ялте состоится бот-шоу европейского уровня.

В рамках подготовки к новому туристическому сезону, а также в связи с насущной необходимостью рекламировать Крым на украинском и международном уровне, позиционировать АРК как современную территорию для отдыха и инвестиций.

Министерством курортов и туризма Автономной Республики Крым и Республиканским комитетом АРК по информации объявлен конкурс на ребрендинг логотипа Автономной Республики Крым и создание фирменного стиля.

Общая стоимость работ – 150 тыс. грн.

Конкурс является открытым и международным. Принять участие и представить свои предложения могут как рекламные компании, так и частные лица.

Работы принимаются до 10 апреля 2011 года на электронный адрес: logo@kicenter.crimea.ua.

Эскизы необходимо представить в формате jpg, png, gif с разрешением не менее 1600×1200 точек с указанием контактной информации (ФИО разработчика и название компании (если есть), контактный телефон и e-mail). Вся переписка сохраняется до момента подведения итогов.

Представленные для участия в конкурсе работы будут оцениваются комплексно по следующим критериям:

– прямая или ассоциативная связь с Автономной Республикой Крым;

– эстетичность оформления, доступность, лаконичность;

– отсутствие в предложении на ребрендинг элементов повторения в логотипах других стран, территорий, торговых марок;

– оригинальность, современность, универсальность – возможность использования в различных видах рекламной и презентационной продукции.

Время для участия еще есть и мы надеемся на максимально широкое освещение данного конкурса.

Сегодня все курортные регионы автономии готовы к проведению курортного сезона. Крым является поистине уникальным уголком нашей планеты, который вызывает интерес у всех, кто хоть раз побывал на этой древней земле.

Министерство курортов и туризма Автономной Республики Крым

Республиканский Комитет Автономной Республики Крым по информации

Контакты:

e-mail:mail@krimea.gov.ua

www.crimea.gov.ua