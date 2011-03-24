В Крыму в этом сезоне в одной из гостиниц планируется ввести систему all inclusive

Киев. 24 марта. УНИАН. В Крыму в этом курортном сезоне в одной из гостиниц планируется ввести систему all inclusive.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым – министр курортов и туризма АРК Георгий ПСАРЕВ.

«В этом году несколько гостиниц будут внедрять форму all inclusive. В частности, такой отель есть в Алуште. Потихоньку новшества идут», – сказал он.

Г.ПСАРЕВ не уточнил ориентировочной стоимости проживания по системе all inclusive, отметив, что этот вопрос в числе других будет рассматриваться на совещании с гостиничными операторами 28 марта т.г.

Министр сообщил, что в этом году не планируется значительного повышения цен на проживание в объектах размещения, а только в пределах повышения стоимости на коммунальные услуги и в рамках инфляции.

«Будем вести переговоры о том, что не должно быть увеличение цен не в сезон однозначно», – добавил он.