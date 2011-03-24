Крым объявил конкурс на ребрендинг логотипа полуострова

Киев. 24 марта. УНИАН. Министерство курортов и туризма Крыма и Республиканский комитет АРК по информации объявили конкурс на проведение ребрендинга логотипа Крыма и создание фирменного стиля.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Республиканского комитета АРК Вадим ВОЛЧЕНКО.

По его данным, конкурс является открытым и международным. Принять участием в нем могут как рекламные компании, так и физические лица.

Для участия в конкурсе необходимо представить эскизы, которые должны отображать прямую или ассоциативную связь с Крымом, не повторять элементы в логотипах других стран, территорий, торговых марок, быть оригинальными, современными и универсальными.

Общая стоимость работ составит 150 тыс. грн. Конкурс продлится до 10 апреля, а его итоги планируется подвести до 1 мая т.г.