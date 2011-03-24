Законопроект об упрощенной системе налогообложения позволит создать 500 тыс. рабочих мест до конца 2011 года – эксперт

Киев. 24 марта. УНИАН. Член Координационного совета Ассамблеи предпринимателей малого и среднего бизнеса Андрей ПАНАЕТОВ считает, что принятие законопроекта №8276 о реформировании упрощенной системы налогообложения, внесенного 22 марта в парламент, позволит создать в Украине около 500 тыс. рабочих мест в течение 2011 года.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Также А.ПАНАЕТОВ сообщил, что сегодня продолжается всеукраинский автопробег, проводимый ассамблеей по всей Украине. Завтра колонны автомобилей, выехавших из Луганска и Львова, будут встречены на Европейской площади в Киеве. «Одним из требований этого автопробега, который уже назвали автомайданом, будет принятие законопроекта Совета предпринимателей при авторстве и активном участии Наталии КОРОЛЕВСКОЙ», – отметил он.

Таким образом, отмечают предприниматели, данный законопроект можно назвать всенародным, поскольку он разрабатывался с максимальным привлечением самих «упрощенцев», работающих в торговой и производственной сфере.

Глава комитета Союза аудиторов по связям с общественностью и международным отношениям, глава Совета предпринимателей и работодателей Украины Татьяна ЗАЦЕРКОВНАЯ представила законопроект о реформировании упрощенной системы налогообложения. «Особенностью этого законопроекта является то, что переход на упрощенную систему налогообложения, переход с одной категории в другую можно осуществлять с любого месяца. Не квартала, а именно месяца», – отметила она.

Также Т.ЗАЦЕРКОВНАЯ сообщила, что свидетельство о переходе на упрощенную систему налогообложения будет выдаваться бессрочно. «Только в том случае, если субъект малого предпринимательства будет уходить на общую систему налогообложения, тогда будет проводиться обмен этого свидетельства. Если он остается на упрощенной системе, значит, не нужно ежегодно подавать заявление и получать новое свидетельство плательщика единого налога», – сказала она.

Также, по словам Т.ЗАЦЕРКОВНОЙ, данным законопроектом предусмотрено введение штрафных санкций за нарушение объемов допустимой выручки: в размере 6% от объемов превышения – для «упрощенцев»-физлиц и в размере двойной ставки единого налога, предусмотренной для них согласно определенным законопроектом категориям, – для юридических лиц.

Президент Федерации оценщиков бизнеса и интеллектуальной собственности Татьяна ПАВЛЮК подчеркнула, что на сегодня альтернативных законопроектов не разработано и не подготовлено. Она также отметила преимущества документа, в частности то, что практически по всем категориям «упрощенцев» увеличены объемы годовой выручки. Кроме того, согласно проекту закона, ставка единого налога не будет увеличиваться при найме работников.

По словам главы ОО «Украинская хай-тек-инициатива» Виктора МАЗНЮКА, в сфере высоких технологий в Украине около 30% занимают «упрощенцы». «Поэтому для нашего бизнеса очень важно, чтобы работала упрощенная система налогообложения», – отметил он.

По данным ассоциации, в 2010 году экспорт программного обеспечения оценивался на уровне 1 млрд. долл., следовательно, в этом виде деятельности позитивно оценивают предоставление в законопроекте Н.КОРОЛЕВСКОЙ «упрощенцам» возможности осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства (№8276 от 21 марта 2011 года). Авторы законопроекта – народные депутаты Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, Сергей ВЛАСЕНКО, Валерий ДУБИЛЬ, Николай КАТЕРИНЧУК, Василий КРАВЧУК и Евгений СУСЛОВ.