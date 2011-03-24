Как повысить качество жизни населения, научиться управлять персоналом, знает доктор экономических наук - Геннадий Дмитренко

На вопросы отвечает ведущий семинара «Сделай себя элитным менеджером» доктор экономических наук, профессор Геннадий Дмитренко.

Какой смысл Вы, Геннадий Анатольевич, вкладываете в понятие «элитный менеджер»?

Элитный менеджер – это тот руководитель, который достигает больших успехов не за счет теневых хитросплетений, а за счет эффективного управления персоналом, умения использовать максимальным образом сильные стороны своих сотрудников, создавая качественно новую рабочую атмосферу в организации.

Не верится, что можно достичь этого с учетом трудовой ментальности наших соотечественников, привыкших иметь «все и сразу»?

Можно, ибо технология получения синергетического эффекта за счет взаимодополняющих друг друга способностей и усилий, уже разработана для нашей украинской ментальности.

Чем же Ваша технология отличается от известной на Западе и в Японии технологии формирования команды?

Наша технология отличается своей жесткостью и демократичностью одновременно, что позволяет сначала навести порядок, а потом создать атмосферу самоорганизации, взаимного доверия, взаимопомощи и состязательности в единой увязке. В результате такого взаимодействия мы получаем сверхмотивацию персонала на получение высокого конечного результата.

А почему Вы вообще занялись проблемой элитных менеджеров и эффективного управления персоналом организаций?

Исключительно потому, что наша бедность в богатой стране обусловлена нашим неумением использовать трудовой потенциал в отличии от Японии и других экономически развитых стран (известно, что труд и природные ресурсы – это два фактора богатства любой страны). Если посредством элитных менеджеров мы научимся управлять персоналом сначала в коммерческих организациях, то потом сможем распространить эту технологию на государственные структуры. Только конечным результатом их деятельности является не получение прибыли, а повышение качества жизни населения.

Программа ближайшего семинара от Геннадий Дмитренко http://press.unian.net/rus/seminars-109370.html

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