Дрюков считает незаконной передачу корпоративных прав ООО «ГМСИ» и БЦ «Евразия» в Киеве казахстанскому «БТА Банку»

Киев. 24 марта. УНИАН. Олег ДРЮКОВ, считающий себя генеральным директором ООО «ГМСИ», управляющего бизнес-центром «Евразия» в Киеве, считает незаконным решение Хозяйственного суда Киева о передаче 99,99% уставного капитала ООО «ГМСИ» АО «БТА Банк» (Казахстан).

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

О.ДРЮКОВ отметил, что вечером 21 марта в офис компании пришли представители «БТА Банка» с документами, которые якобы подтверждают их отношение к ООО «ГМСИ».

Он сообщил, что эти люди заблокировали движение средств на счетах компании, сделав невозможным платежи, способствующие работе бизнес-центра «Евразия» по ул. Жилянской, 75-а (общей площадью более 33 тыс. кв. м).

Как пояснила адвокат О.ДРЮКОВА Надежда РЕМИЗОВСКАЯ, в 2007 году «БТА Банк» (на то время – «Банк ТуранАлем») выдал кредит третьим лицам под залог корпоративных прав ООО «Терра-Кэпитал», правопреемницей которого является компания «ГСМИ».

По словам адвоката, в этом же году договор залога прекратил действие на основании рефинансирования задолженности по кредитному договору, при этом часть кредита была погашена заемщиком, а часть – на основании уступки перевода долга - переведена на другую компанию.

«Таким образом, обязательства по кредитному договору заемщика, который обеспечивали залогом корпоративных прав, прекратились», - добавила она.

При этом согласно законодательству, если прекратились обязательства по кредиту, прекращается и залог, пояснила Н.РЕМИЗОВСКАЯ.

Адвокат отметила, что в декабре 2010 года Хозяйственный суда Киева удовлетворил требование «БТА «Банка», который подал иск о нарушении условий залога, о признании права собственности на 99,99% уставного капитала ООО «ГМСИ». При этом компания была лишена возможности подать апелляцию на данное решение.

В то же время в государственный реестр юридических и физических лиц были внесены изменения относительно нового директора ООО «ГМСИ», а по состоянию на 22 марта т.г. учредители компании не изменились.

Адвокат сообщила, что постановлением Хозяйственного суда города Киева от 15 марта т.г. был наложен арест на здание офисного центра "Евразия" с передачей на ответственное хранение представителям казахстанского АО «БТА БАНК», причем возможность этого не предусмотрена действующим хозяйственным процессуальным законодательством Украины. При этом 22 марта суд постановил взыскать с ООО «ГМСИ» около 1,5 млрд. грн. штрафных санкций за нарушение залога корпоративных прав.

Н.РЕМИЗОВСКАЯ добавила, что на судебном заседании 22 марта она не смогла присутствовать из-за того, что все доверенности были аннулированы в связи с присутствием нового руководства компании.

«На сегодняшний день есть судебные решения, на основании которых наложен и арест на здание, и арест непосредственно на доли в уставном капитале. Мы однозначно это считаем абсолютно незаконным», - сказала адвокат.

Н.РЕМИЗОВСКАЯ сообщила, что намерена обжаловать действия регистратора о внесении изменений о новом руководителе ООО «ГМСИ», поскольку считает его назначение незаконным.

При этом О.ДРЮКОВ отметил, что в Генеральную прокуратуру Украины, прокуратуру Киева и прокуратуру Святошинского района поданы заявления о возбуждении уголовного дела по «хищению чужого имущества, а также вынесению заведомо незаконного судебного решения» относительно судьи, принимавшей решение, а также юридической компании, обслуживавшей в данном деле «БТА Банк».

По словам О.ДРЮКОВА, компания создана в 1995 году в Киеве. В управлении и собственности у компании находится БЦ «Евразия» в Киеве. Он подчеркнул, что учредителями ООО «ГМСИ» являются две кипрские компании – «Урбас Индастриал Лимитед» и «Батитрав Ресорсез Лимитед». По его словам, компания не имеет никакого отношения к казахскому бизнесмену Мухтару АБЛЯЗОВУ, находящемуся в розыске.