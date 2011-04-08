МАТРИЦА ПОБЕДИТЕЛЯ. КАК ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЯ ОПЫТ ГЕНИЕВ

Успешные практики моделирования стратегий достижения успеха. От создания прорывных идей до применения технологий воздействия на массовое сознание. Обучение использованию психовизуализаций и психофизических тренингов.

Семинар построен на основе синтеза стратегий выдающихся людей.

Семинар разработан на основе книг «Стратегии гениальных мужчин», «Стратегии гениальных женщин», «Стратегии выдающихся личностей (учебник для каждого)».

Семинар рассчитан на людей, стремящихся к более высокому уровню самореализации, достижению крупных побед.

Семинар поможет: - скорректировать собственную жизненную стратегию

- сформировать исключительную идею и правильно поставить цели

- вооружиться феноменальным арсеналом методов для реализации идеи и продвижения к успеху

- избежать ошибок при моделировании собственной личности

ГЕНИЙ-ТЕРАПИЯ - универсальная матрица развития личности и достижения успеха, разработанная с использованием стратегий более 400 выдающихся исторических личностей, которых принято считать гениями.

Люди, добившиеся успеха в различных плоскостях жизни, на самом деле использовали сходную матрицу.

Каждый успешный человек на практике доказал: в мире бесчисленное количество идей, и Вселенная благосклонна к любому искателю. Абсолютно каждый способен использовать опыт предшественников для создания своей уникальной идеи.

Любой человек имеет возможность развить в себе неординарную личность, сформировать психологическую установку, открыть шлюз для воли, воспользоваться технологиями победителей. Все пришли в этот мир с потенциальной миссией, только многим людям не хватает одержимости, сосредоточенности и веры в себя.

Именно этим вопросам посвящен семинар. Каждый его участник при посредничестве автора окажется в деятельной компании уверенных в себе личностей. Каждый участник получит возможность открыть в себе новые возможности, получить информацию о том, как эффективнее использовать свой потенциал.

Золотые правила успеха выдающихся личностей - от создания прорывных идей до применения технологий воздействия на массовое сознание – могут использоваться каждым.

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА: - Универсальная матрица победителя

- Идея – ключевой принцип личностного роста современного человека.

- Контуры новых идей.

- Воля как движитель в продвижении идеи.

- Психологическая установка.

- Сосредоточенность и сила намерения.

- Методики стимуляции воли.

- Технологии воздействия на массовое сознание.

- Методики создания очагов воздействия на массовое сознание.

Каждый человек рожден для потенциальной миссии. Каждому подвластна уникальная форма самовыражения. Каждый сам делает свой выбор. Сделай свой выбор и обрети новую, более яркую реальность.

Крупные личности обладают сходными качествами.

Жизненный опыт титанов, разложенный на пошаговые системы действий – это стратегии, которые можно и нужно использовать. Это тот опыт, который можно применять каждому, адаптируя к современной жизни.

Данные об авторе: Бадрак Валентин Владимирович

Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности и безопасности.

В течение последних двадцати лет занимается изучением особенностей мотивации в различных сферах человеческой деятельности.

Автор пятитомной серии книг «Стратегии гениев»

«Стратегии гениальных мужчин» (2005), «Стратегии гениальных женщин» (2007),

«Стратегии злых гениев» (2008),

«Стратегии счастливых пар» (2009),

«Стратегии выдающихся личностей (учебник для каждого)» (2011)

В ходе работы над книгами выведена оригинальная концепция женской роли и самореализации женщины в третьем тысячелетии, разработаны принципы построения гармоничных отношений в парах.

Создана универсальная матрица развития личности и достижения успеха (гений-терапия), разработанная с использованием стратегий более 400 выдающихся исторических личностей, которых принято считать гениями.

Дополнительная информация Дата проведения: Пятница, 8 апреля 2011 г.

Время: 19-00

Продолжительность семинара: 3 часа

Стоимость для одного участника: 300 грн.

Участники семинара получат в подарок книгу автора «Как достичь успеха и стать лидером» Регистрация с 18-30 час.

Место прведения: УНИАН, Крещатик, 4, тел. для записи – 279-33-53 или по эл. почте vika@unian.net

Подробности о семинарах В.Бадрака и о концепции автора можно узнать на сайте http://www.badrak.kiev.ua/