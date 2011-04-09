«ОДАРЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ» КАК СПОСОБНОСТЬ «ВОСПРОИЗВОДИТЬ» ОДАРЕННЫХ

Содержание: 1. Индивидуальность отражает неповторимость и уникальность человека.

2. Одаренность как заданность определенных выдающихся особенностей личности имеет прямое отношение к индивидуальности, ибо каждый человек, обладая определенным неповторимым психологическим профилем, способен к осуществлению уникального как по его содержанию, так и по форме.

3. История личности - это процесс реализация индивидуального потенциала в определенном социо-культурном и историческом контексте.

4. Сформировать индивидуальность невозможно, можно создать такую систему социального ее сопровождения, которая будет содействовать реализации неповторимого потенциала личности.

5. Подобная система условий, которая справляется с задачей реализации природной одаренности в определенном социо-культурном пространстве, является экологичной, недефицитарной или, точнее, профицитарной, а именно такой, что утверждает индивидуальность каждого из членов общества. Подобную образовательную систему можно назвать «одаренной», то есть такой, в которой каждый из элементов этой системы является незаменимым и, следовательно, индивидуальным и абсолютно значимым по определению, а значит - содействующим появлению и развитию одаренных личностей.

6. В данном экологичном пространстве или социальной экосистеме процесс реализации индивидуального потенциала или одаренности является необратимым, ибо ни одной из состояний системе в единстве всех его взаимообусловленных элементов не воспроизводится, но сохраняется для целей будущего. Одаренность нельзя воспроизвести по заранее готовой програмне, ей можно «выделаться» (В.В.Давыдов) в благоприятных социальных условиях.

7. В данной социальной экосистеме каждый ее элемент может выступать системообразующим, то есть своеобразным лидером, который получает возможность реализовать свою индивидуальность как одаренность в зависимости от конкретных условий саморазвития системы.

На семинаре мы анализируем систему педагогического сопровождения детей и взрослых, а также их системы, которые «воспроизводят» одаренность как неотъемлемое свойство социальных экосистем.

Об авторе: Лушин Павел Владимирович

Основатель и президент Всеукраинской Ассоциации Экологичной Помощи, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей и практической психологии Университета менеджмента образования НАПН Украины, практикующий психолог и психотерапевт с многолетним опытом исследовательской, консультативной работы и психотерапии, руководитель программы по развитию основ критического и творческого мышления у детей, участник программ Уэйнского университета (США, г. Детройт, штат Мичиган) и EMDR – Института (г. Лос-Анджелес, Калифорния), Монтклерского государственного университета (США, штат Нью Джерси). Консультирующий редактор международных научных журналов Thinking и Childhood and Philosophy (США и Бразилия).

Продолжительность семинара 3 часа (рус. язык)

Стоимость семинара - 100грн.

(тел. для записи – 279-33-53; или по эл. почте vika@unian.net)