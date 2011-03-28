31 марта, в рамках киноальманаха «СТРАСТНОЕ КИНО», организованного совместно с ТМ КОРОНА INTENZA, в украинский прокат выходит фантастическая драма «ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» братьев Арно и Жан-Мари Ларье.

"Последний роматик планеты Земля" - неимоверная история любви на фоне глобальной катастрофы. Снимая этот фильм-апокалипсис, братья-режиссеры Ларье со съемочной группой исколесили весь мир - от Франции до Испании, от Тайваня до Канады. Главную роль в картине исполнил знаменитый французский актер и режиссера Матье Амальрик ("Скафандр и бабочка", "Мюнхен", "Враг государства", "Мария-Антуанетта"). В роли его возлюбленной выступила скандальная фотомодель Омахира Мота Гарсия.

Французский подход к концу света с мощной любовной нотой оказался свежим кинематографическим ходом, от которого не тянет зевать в ведро с поп-корном.

"ШО"

После фильма «Последний романтик планеты Земля» в рамках проекта «Страстное кино с Короной Intenza» также будут показаны фильмы «Выходные», «Этюды втроем» и «Я тоже».

Дополнительная информация о проекте - http://arthousetraffic.com/films/Passion

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