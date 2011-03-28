Совладелец дома по ул. Франко, 34/33 в Киеве заявляет, что семью Павличенко из квартиры никто не выселял

Киев. 28 марта. УНИАН. Представитель компании «Гоойоорд Б.В.», которая является совладельцем жилого дома по ул. Ивана Франко, 34/33 в Шевченковском районе Киева, Александр ГАВРИШ заявляет, что семью Павличенко из их квартиры в данном доме никто не выселял, а его имущество находится на складе по ул. Магнитогорской, 5.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН, комментируя заявление Дмитрия ПАВЛИЧЕНКО о незаконном разрушении их квартиры и конфискации имущества.

А.ГАВРИШ пояснил, что компания «Гоойоорд Б.В.» владеет помещениями общей площадью около 300 кв. м в третьем парадном на 2-м, 3-м и 4-м этажах четырехэтажного жилого дома.

Он добавил, что Д.ПАВЛИЧЕНКО владеет квартирой на первом этаже в этом же парадном, к которой в 2002 году была пристроена пристройка, не связанная с квартирой. При этом жилой дом является памятником архитектуры, в нем расположены как жилые, так и нежилые помещения, которыми владеют около 15 собственников.

А.ГАВРИШ отметил, что судебные тяжбы относительно пристройки начались в 2003 году.

По словам представителя совладельца жилого дома, летом 2010 года Шевченковский районный суд по иску вышеуказанной компании вынес решение о сносе пристройки на основании отсутствия разрешительной документации на ее строительство. Пристройка была снесена в декабре 2010 года, а имущество, находящееся в ней, было передано на ответственное хранение на склад воинской части по ул. Магнитогорской, 5.

По данным представителя компании, Д.ПАВЛИЧЕНКО был неоднократно уведомлен о месте расположения своего имущества письмами и телеграммами. По словам А.ГАВРИША, из квартиры Д.ПАВЛИЧЕНКО никто не выселял, при этом он не проживает в данном доме, а сдает квартиру под офис.

По мнению представителя совладельца дома, пристройка привела к появлению капитальной трещины в доме, а также проседанию почвы под третьим парадным.

Он сообщил, что компания заказала экспертизу и за свой счет проводит укрепление стен дома.

«Моя задача – привести третье и четвертое парадное в надлежащий вид. У нас в третьем парадном есть нежилые помещения, которые сдаются в аренду. Я лично переживаю за безопасность тех людей, которые там находятся. Ни его (Д.ПАВЛИЧЕНКО – УНИАН) квартира, ни его имущество меня совершенно не интересуют», – сказал А.ГАВРИШ.

Он подчеркнул, что компания не заинтересована в приобретении каких-либо помещений в доме. «Ни одного поползновения выкупить какую-либо другую квартиру у нас не было», – сказал А.ГАВРИШ.

Как сообщал УНИАН, в феврале т.г. киевская семья ПАВЛИЧЕНКО повторно обратилась к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой вмешаться в ситуацию с незаконным разрушением их квартиры и конфискацией имущества.

Как заявлял Д.ПАВЛИЧЕНКО, на протяжении длительного времени представительство нидерландской фирмы «преследует меня и мою семью с целью забрать у нас квартиру». «13 декабря 2010 года непрерывное давление со стороны нидерландской фирмы переросло в невиданный беспредел, в котором также приняли участие судебные исполнители и сотрудники милиции Шевченковского района г. Киева», – заявил киевлянин. «Они выкинули меня и мою семью из собственной квартиры, вывезя в неизвестном направлении все наши вещи, включая вещи нашего 6-летнего ребенка», – добавил Д.ПАВЛИЧЕНКО. Он рассказал, что семья до сих пор не только не может вернуть свое имущество, но даже получить к нему доступ для осмотра. Д.ПАВЛИЧЕНКО также сказал, что обратился в суд, однако судья Шевченковского райсуда Киева уже в течение двух месяцев не рассматривает поданные заявления.

В данное время Д.ПАВЛИЧЕНКО и его сын задержаны милицией по подозрению в убийстве судьи Шевченковского районного суда Сергея Зубкова. Судья был убит в подъезде своего дома по ул. Голосеевской в Киеве вечером 21 марта. На его теле были обнаружены огнестрельные ранения и три ножевых ранения.

В то же время, правозащитник-журналист Владимир ШИРОЧЕНКО считает, что Д.ПАВЛИЧЕНКО «подставили».