Новый глава УГКЦ намерен убедить Папу Римского в необходимости внедрения патриархата церкви

Киев. 29 марта. УНИАН. Глава Украинской греко-католической церкви Святослав ШЕВЧУК намерен убедить Папу Римского БЕНЕДИКТА ХVІ в необходимости внедрения патриархата церкви.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Глава УГКЦ сообщил, что сегодня высокая делегация УКГЦ отбывает в Рим с целью осуществить визит вежливости к БЕНЕДИКТУ ХVІ и обсудить с ним актуальные вопросы настоящего и будущего Украинской греко-католической церкви.

“Мы действительно будем говорить, что мы та церковь, которая развивается. А каждая восточная церковь, которая развивается, следует к патриархату. Потому что патриархат – это естественное завершение развития этой церкви”, - сказал Блаженнейший СВЯТОСЛАВ.

По его словам, преобладает мнение, что ”патриархат нужно дать кому-то, но в действительности, это есть не так”. “До патриаршего достоинства нужно созреть. И вот, я думаю, что все это время - 20 лет после освобождения нашей церкви - было периодом дозревания. И очевидно, что я представлю Святейшему Отцу определенные элементы зрелости нашей Церкви”, - сказал глава УГКЦ.

Как он подчеркнул, “быть патриархом – это означает быть отцом для всех”.

“А титулы разные, разные механизмы, разные политические конъюнктуры – это все второстепенно”, - заметил глава УГКЦ.