УГКЦ будет вести конструктивный диалог и сотрудничать со всеми церквями киевской традиции – Блаженнейший Святослав

Киев. 29 марта. УНИАН. Украинская греко-католическая церковь будет вести конструктивный диалог, и сотрудничать со всеми православными церквями Украины.

Об этом заявил глава УКГЦ Святослав ШЕВЧУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Наш способ общения с другими христианскими церквями в Украине будет двигаться по направлению к конструктивному диалогу и сотрудничеству”, - отметил он.

По словам Блаженнейшего Святослава, “очень важно, чтобы внутреннее единство нашей церкви перестраивалось, поскольку этим мы тоже можем нашу Украину обогатить”. “Это единство является открытым к другим церквям киевской традиции”, - сказал глава УГКЦ.

Он также выразил убеждение и надежду, что “мы вместе в Украине будем строить наше государство, обращаться к нашему народу, базируясь на фундаменте христианской веры”.

“Это единство мы хотим излучать по направлению к другим”, - отметил Блаженнейший Святослав и добавил: “Я лично и вся наша церковь комфортно чувствуем себя в таком стратегическом альянсе”.

При этом он заверил, что присутствие УГКЦ в любом регионе Украины “не против кого-то, а для того, чтобы быть вместе с кем-то, в первую очередь, с нашими верными”.

Отвечая на вопросы, какие у него лично и в церкви в целом отношения с властью, Блаженнейший Святослав заметил: “Я являюсь гражданином Украины и обязан уважать своего Президента. Но, с другой стороны, надеюсь, и хочу быть убежденным, что Президент будет уважать также и меня”.