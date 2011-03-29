С октября 2009 по декабрь 2010 года в Украине зафиксировано более 3600 протестных действий – мониторинг

Киев. 29 марта. УНИАН. В Украине с октября 2009 по декабрь 2010 года зафиксировано более 3600 протестных действий.

Об этом свидетельствуют презентованные в УНИАН результаты проведенного Центром исследования общества при поддержке Международного фонда “Возрождение” социологического мониторинга общественных протестов в Украине.

Согласно результатам мониторинга, пик протестов приходится на октябрь и ноябрь 2010 года, что связано с протестами мелких предпринимателей против принятия Налогового кодекса и протестами вокруг закона о местных выборах и непризнания их результатов. Однако на период с марта по июнь 2010 года приходилось не намного меньше протестных действий.

Социологи также зафиксировали, что растет численность участников протестов. Если за 12 месяцев - с октября 2009 года по сентябрь 2010 года - лишь в 37% протестных действий, для которых была заявлена численность, принимали участие более 100 участников, то за последние три месяца 2010 года таких протестов состоялось 53%. В 21% протестов с октября по декабрь 2010 года, для которых была заявлена численность, участвовали по тысяче и более человек.

В последние три месяца 2010 года возрастает доля протестов в центральном и восточном регионах за счет западного и южного. В целом, за весь период наиболее протестным, по данным исследователей, был центральный регион (32% протестов), а наименее протестным – восточный (20%).

Социологи отметили, что чаще всего протестные действия поднимают социально-экономические проблемы (56% всех протестных действий), причем на протяжении всего периода, а не лишь во время “налогового Майдана”. Самые частые проблемы: задержки зарплат и рабочие права, протесты против точечных застроек, право на жилье (особенно борьба против выселения из общежитий), экология, коммунальные услуги и общественный транспорт.

При этом участие политических партий в протестах остается низким. На протяжении 15 месяцев лишь 26% протестов состоялись при участии политических партий. Их участие несколько возросло в последние три месяца, но в первую очередь из-за протестов относительно местных выборов и преследований лидеров оппозиции. Лишь 10% социально-экономических протестов состоялись при участии политических партий по сравнению с 47% идеологических протестов (вокруг исторических, языковых, геополитических и тому подобное вопросов) и 60% протестов непосредственно связанных с борьбой за политическую власть. Вместо этого, в 60% социально-экономических протестов не было заявлено об участии ни одной из партий, общественных организаций или политических групп. Они проводились лишь неформальными инициативами людей, которые непосредственно столкнулись с той или иной проблемой.

Центр исследования общества проводит мониторинг с сентября 2009 года. Целью проекта является систематический сбор информации обо всех фактических протестных действиях, а также реакции на них со стороны власти, которые происходят на территории Украины, на основе мониторинга более 100 национальных, региональных и активистских веб-ресурсов.