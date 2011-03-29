Общественные организации будут предлагать свои изменения к избирательному законодательству

Киев. 29 марта. УНИАН. Консорциум общественных организаций в ближайшее время передаст рабочей группе по разработке избирательного законодательства при Президенте Украины свои предложения относительно совершенствования законодательства.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил Председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО.

По его словам, изменения к избирательному законодательству должны вноситься достаточно прозрачно и открыто, с публичным экспертным обсуждением. А.ЧЕРНЕНКО отметил, что в новом законе должны быть учтены ведущие международные стандарты и устранены нормы, которые сыграли негативную роль во время предыдущих кампаний.

В свою очередь, представитель Лаборатории законодательных инициатив Денис КОВРИЖЕНКО заметил, что, согласно соцопросам, население Украины не поддерживает выборы с закрытыми списками и критически относится к идее внедрения смешанной системы. Он заметил, что практика применения смешанной системы показала, что существенно изменяется результат политических партий из-за результата мажоритарщиков. «С учетом европейской практики, в Украине было бы целесообразно ввести один из вариантов так называемой пропорциональной системы с открытыми списками», - сказал Д.КОВРИЖЕНКО. Кроме того, добавил он, среди предложений также есть идея запрещения именных блоков, или повышение избирательного барьера для блоков, введение самовыдвижения лиц.

Со своей стороны, представитель гражданской сети «Опора» Ольга АЙВАЗОВСКАЯ заметила, что при формировании окружных избирательных комиссий партии, представленные в парламенте, должны иметь право на представление кандидатур лишь 50% членов избирательных комиссий, остальные 50% - заполняются внепарламентскими партиями, которые принимают участие в избирательной кампании, путем открытой жеребьевки. «Также нужно предусмотреть представительство в участковых избирательных комиссиях кандидатов, которые баллотируются путем самовыдвижения. Распределение руководящих должностей в комиссиях должно происходить методом жеребьевки с обеспечением пропорционального представительства всех субъектов избирательного процесса» - добавила она. О.АЙВАЗОВСКАЯ сообщила, что предлагается также предоставление наблюдателям от украинских общественных организаций статуса официальных наблюдателей.

В свою очередь, представитель Украинского независимого центра политических исследований Светлана КОНОНЧУК заметила, что в новом законе также должен быть обеспечен свободный доступ избирателей ко всей информации, связанной с избирательным процессом и данными о кандидатах. В частности, отметила она, на сайте ЦИК должны быть размещены биографические данные всех кандидатов и их декларации о доходах.