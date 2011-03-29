В “Украинских вертолетах” опровергают информацию депутата Гриценко о похищении украинцев в Кот-д’Ивуаре

Киев. 29 марта. УНИАН. В компании “Украинские вертолеты” опровергают информацию, распространенную председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолием ГРИЦЕНКО, о якобы похищении трех украинцев в Кот-д’Ивуаре.

Об этом заявил председатель правления - генеральний директор частной акционерной компании “Украинские вертолеты” Владимир ТКАЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Было досадно узнать, что якобы три наших сотрудника похищены в Кот-д’Ивуари. На основании этого факта выдвигались, по моему мнению, безответственные требования к Президенту Украины вывести миротворческой контингент из Кот-д’Ивуара”, - отметил В.ТКАЧЕНКО.

В связи с чем он официально заявил, что “никакого похищения трех сотрудников авиакомпании “Украинские вертолеты” не было”.

Он рассказал, что, на самом деле 28 февраля у сотрудников компании проверили документы, провели личный осмотр и задержали на несколько часов неустановленные лица с оружием. Но, как отметил В.ТКАЧЕНКО, ситуация была под контролем и ее нельзя оценивать как похищение.

Как заявил 25 марта в эфире программы “Шустер Live” на Первом национальном телеканале председатель комитета ВР по вопросам национальной безопасности А.ГРИЦЕНКО, решение о направлении контингента Вооруженных сил Украины в Кот-д’Ивуар для участия в миротворческой миссии ООН ставит под угрозу жизнь украинских военных.

Также А.ГРИЦЕНКО сообщил, что “в Кот-д’Ивуаре уже похищены трое граждан Украины – работники гражданской компании “Украинские вертолеты”.

Политик также обратился к Президенту Украины с требованием вывести украинский военный контингент сил миссии ООН из Кот-д`Ивуара.