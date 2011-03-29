Эксперты предостерегают от политических спекуляций вокруг пребывания украинских миротворцев в Кот-д’Ивуаре

Киев. 29 марта. УНИАН. Сотрудники авиакомпании “Украинские вертолеты” предостерегают от политических спекуляций вокруг пребывания миротворческого контингента Вооруженных сил Украины в Кот-д’Ивуаре.

Об этом говорится в обращении работников авиакомпании “Украинские вертолеты” к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, которое было обнародовано сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Безусловно, миротворческая деятельность украинцев в Кот-д’Ивуаре связана с определенным риском. Но это риск осознан, добровольный. Он основан, прежде всего, на понимании огромной важности и неизмеримой пользы, которую мы приносим людям в Кот-д’Ивуаре”, - идет речь в обращении.

К сожалению, отмечают в авиакомпании “Украинские вертолеты”, “некоторые недобросовестные политики в Украине пытаются использовать в качестве разменной монеты работу наших соотечественников в миротворческой миссии ООН”.

По мнению экспертов, некоторые политики “спекулируют на чувствах естественной тревоги за здоровье и жизнь наших сограждан в Кот-д’Ивуаре”.

“Прикрываясь хорошим словом, пафосно требуют вывода наших миротворцев из Кот-д’Ивуара, одностороннего разрыва международных договоров. Таким образом, через средства массовой информации они пытаются повысить свой сомнительный рейтинг у будущих избирателей. Их провокационные заявления не только безответственны, но являются ярким примером измены нашим вертолетчикам, измены гражданскому населению Кот-д’Ивуара. Подобные политики есть в любом обществе, но они не должны пошатнуть стремления Украины интегрироваться в миротворческие процессы цивилизованного содружества. Шагу назад не должно быть”, - отмечается в обращении.

“Поэтому для нас, сотрудников авиакомпании “Украинские вертолеты”, которые осознавали весь трагизм ситуации, сложившейся в Кот-д’Ивуаре, естественной является полная поддержка и одобрение Вашего решения как Президента Украины, как Верховного Главнокомандующего о направлении вертолетной техники и военнослужащих Украины для усиления миссии ООН в Кот-д’Ивуаре”, - также заявляют вертолетчики.

По убеждению экспертов, “присутствие наших военных-вертолетчиков является фактором, сдерживающим агрессию противоборствующих сторон, и значение этого фактора невозможно переоценить”.

“Самоотверженная работа гражданских и военных пилотов и техников из Украины получила заслуженную благодарность и уважение, как значительной части населения Кот-д’Ивуара, так и руководства ООН”, - отметили сотрудники авиакомпании “Украинские вертолеты”.

Как заявил 25 марта в эфире программы “Шустер Live” на Первом национальном телеканале председатель комитета ВР по вопросам национальной безопасности Анатолий ГРИЦЕНКО, решение о направлении контингента Вооруженных сил Украины в Кот-д’Ивуар для участия в миротворческой миссии ООН ставит под угрозу жизнь украинских военных.

Также А.ГРИЦЕНКО сообщил, что “в Кот-д’Ивуаре уже похищены трое гражданина Украины – работники гражданской компании “Украинские вертолеты”.

Политик обратился к Президенту Украины с требованием вывести украинский военный контингент сил миссии ООН из Кот-д`Ивуара.